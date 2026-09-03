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A.J. Lawson, Baskoriari “erasoan zein defentsan” lagunduko dion hegalekoa

Iragarkia
GRAFCAV8027. VITORIA (ESPAÑA), 03/09/2026.- El director deportivo del Baskonia, Felix Fernández (i), posa junto al jugador de baloncesto canadiense con pasaporte jamaicano, Anthony Randolph (A. J.) Lawson, que ha fichado por el Baskonia para reforzar el equipo en su juego exterior. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00

Felix Fernandez eta A.J. Lawson Baskoniaren aurkezpen ofizialean. Argazkia: EFE

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Azken eguneratzea

A.J. Lawson hegalekoaren aurkezpen ofiziala egin du Baskoniak. NBAn esperientzia du kanadarrak, eta talde arabarrari “erasoan zein defentsan laguntzeko” iritsi dela adierazi du ekitaldian.

AJ Lawson eskolta kanadarrak Kosner Baskoniaren perimetroa indartuko du 2028ra arte
Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kosner Baskonia berria abian da, jokalarien azterketa medikoekin hasita

Tadas Sedekerskis Baskoniako kapitainak azterketa medikoa egin aurretik adierazi duenez, "oso ohituta daude denboraldi handiak egin dituzten jokalariei agur esatera". "Erronka eta helburu berriak ditugu, eta aurpegi berriak", gaineratu du. Gainera, ohartarazi duenez, ACB liga "gero eta lehiakorragoa" bihurtzen ari da, eta "saskibaloia aldatzen ari da, gero eta fisikoagoa eta atletikoagoa" delako.

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