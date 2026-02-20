ERREGE KOPA
Kosner Baskonia, finalerdietara La Laguna Tenerife garaituta (91-81)

Gasteizko taldea, Trent Forrest erabakigarri baten gidaritzapean, indartsu itzuli da Errege Kopara, eta Bartzelonaren eta Murtziaren arteko neurketaren zain geratu da.

VALENCIA, 20/02/2026.- Los jugadores del Baskonia celebran su victoria en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que han disputado frente a La Laguna Tenerife este viernes en el Roig Arena, en Valencia. EFE/Manuel Bruque
Baskoniako jokalariak garaipena ospatzen. EFE argazkia
Baskonia Errege Kopako finalerdietara igaro da ostiral honetan, Valentziako Roig Arenan La Laguna Tenerife 91-81 menderatuta. Bi urteko absentziaren ondoren, Gasteizko taldea ate nagusitik itzuli da txapelketara. Trent Forrest bikain batek gidatuta —21 puntu lortu ditu—, euskal taldeak bere benetako izaera erakutsi du une erabakigarrietan.

Partidaren hasiera indartsua izan da, eta kanpoko jaurtiketetan asmatzeak partida markatu du. Baskonia indartsu atera da, defentsan sendo eta hiruko marratik ausart, lehen aldeak zabaltzeko. Luwawu-Cabarrotek azken segundoan sartutako jaurtiketa batek Gasteizko taldearen alde itxi du lehen laurdena (25-18).

Bigarren zatian, Paolo Galbiatiren jokalariek erritmoa biziagotu dute. Forrest, ordea, neurketa kontrolpean hartzen hasi da, puntuak eta asistentziak pilatu ditu, eta abantaila 16 puntura zabaldu du (42-26). Tenerife atsedenaldira heldu baino lehen erreakzionatzen saiatu bada ere, Rodions Kurucsen hiruko bati esker, Baskonia aurretik joan da atsedenaldira (45-33).

Aldageletatik igaro ostean, 0-11ko partzial batek emozioa itzuli dio partidari, eta Txus Vidorretaren taldea puntu bakarrera jarri da (54-53), etxekoen akats bat aprobetxatuz. Baskoniak, ordea, inertzia gelditzea lortu du, eta aurretik itxi du hirugarren laurdena (64-60).

Aldageletatik bueltan, Tenerifekoen erreakzioa iritsi da: 0-11ko partzial batek norgehiagoka berpiztu du, eta Txus Vidorretaren jokalariei puntu bakarrera hurbiltzea ahalbidetu die (54-53). Baskoniak, ordea, inertzia eten du eta hirugarren laurdena aurretik amaitu du (64-60), azken laurdenerako guztia zabalik utzita.

Azken laurdena erabakigarria izan da, baina Baskoniak heldutasuna erakutsi du. Tenerifek markagailua parekatu du (66-66), baina Kurucsek hiruko garrantzitsu batekin erantzun du, eta Forrestek agintea hartu du une garrantzitsuenean. AEBko joko-antolatzaileak jarraian egindako bi jokaldik —2+1 punturekin bukatu dira— norgehiagoka hautsi dute, eta behin betiko 91-81ekoa ezarri dute, Baskonia finalerdietan sartzeko.

