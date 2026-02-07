Baskoniak porrota jaso du Bartzelonaren aurka, bigarren zatian erabaki den lehian (91-97)
Gasteiztarrek hasiera bikaina egin dute, baina kanpoko asmatzeak eta sendotasunak garaipena eman diote talde bisitariari.
Baskoniak 91-97ko emaitzarekin galdu du FC Bartzelonaren aurka Buesa Arenan, bigarren zatian erabaki den lehia handiko partida batean. Gasteiztarrek hasiera bikaina izan dute, baina bigarren zatian aurkariaren kanpoko jaurtiketen eraginkortasunak eta defentsako gogortasunak garaipena eman diote talde bisitariari.
Paolo Galbiatiren taldea indartsu eta konfiantzaz hasi da, Markus Howardek gidatuta, 14-4ko partzialarekin. Etxekoen defentsak erritmoa ezarri du lehen minutuetan, baina Khalifa Diopen bi falta goiztiarrek barneko errotazioa baldintzatu dute.
Hiruko marratik zailtasunak izan arren, Baskoniak agintea mantendu du lehen laurdenean, 27-17ko abantailarekin amaituz. Bartzelonak, ordea, minutuek aurrera aurrera egin ahala, gora egin du defentsan, eta atsedenaldira markagailuan aldea murriztuta joan da (51-48).
Talde bisitaria aurretik jarri da atsedenaldiaren ostean , Nico Laprovittolak eta Will Clyburnek hiru hiruko sartu baitituzte jarraian, baina Tim Luwawu-Cabarroten kanpoko jaurtiketa batek faltarekin bultzada eman dio Baskoniari.
Dario Brizuelak berriro dinamizatu du bisitarien jokoa, eta lehen abantaila garrantzitsua lortu du 4-14ko emaitzarekin hirugarren laurdena ixteko, 68-76.
Baskoniak arazoak izan ditu hiruko jaurtiketatik eta ezin du aldea murriztu. Harmailak, bestalde, piztu egin dira Rodions Kurucsi adierazitako laugarren faltarekin, eta Bartzelonak aprobetxatu egin du Joel Parraren bitartez, 78-88 jartzeko.
Kataluniarrek defentsako sendotasuna areagotuta, Gasteizko taldeak saskiraketak egiteko arazoak izan ditu, eta Nico Laprovittolaren hiruko batek (80-91), amaieratik 3 minutura, etxekoen aukerak murriztu ditu.
Hala ere, 4,60ko lerroa izan da Paolo Galbiatiren mutilen aliaturik onena, eta lau puntura hurbildu dira, 91-95, amaieratik 50 segundora, baina Barçak kontrolpean izan du partidaren amaiera 91-97ra arte.
Amaierako txistuaren ondoren, Galbiatik partidan egindako arbitrajearekin desadostasuna adierazi du, eta klubak Euroligan kexa formala aurkeztuko duela baieztatu du.
