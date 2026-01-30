EUROLIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Kosner Baskoniak garaiz erreakzionatu du Zalgirisen aurka Buesan (102-91)

Partida hasiera kaskar baten ondoren, talde gasteiztarrak bere izaera kolektiboa ezarri du Euroligako bederatzigarren garaipena lortzeko.

Baskonia
Argazkia: Baskonia.

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak ostiral honetan Buesa Arenan 102-91 irabazi dio Zalgiris Kaunasi taldeari Euroligako 24. jardunaldian. Horri esker, lehiaketako bederatzigarren garaipena lortu du, eta bere joko eta emaitza onak berretsi ditu, talde-lan sendo bati esker.

Talde gasteiztarrak oso gaizki ekin dio partidari, asmatzeko zailtasunak izan ditu eta horrek Zalgirisi lehen minutuetan aurrea hartzeko aukera eman dio (19-23).

Bigarren laurdenaren hasieran etxekoen erreakzioa etorri da. Markus Howard saskiratzaile nagusia izan da, eta defentsan hobekuntza nabarmena izan du. Baskoniak aldeak murriztu ditu eta aurretik iritsi da atsedenaldira (46-45).

Aldageletatik bueltan, urdin-gorriek aurrerapausoa eman dute, Chima Monekeren lidergoari eta Tadas Sedekerskisen ekarpenari esker (75-71).

Azken laurdenean, Baskoniak partida apurtu du. Howardek kanpoko jaurtiketetan asmatu du, eta gainera talde lanean bikain aritu dira. Etxekoek aldea handitu dute pixkanaka, eta talde-lanean oinarritutako garaipena lortu dute.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X