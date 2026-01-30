Kosner Baskoniak garaiz erreakzionatu du Zalgirisen aurka Buesan (102-91)
Partida hasiera kaskar baten ondoren, talde gasteiztarrak bere izaera kolektiboa ezarri du Euroligako bederatzigarren garaipena lortzeko.
Kosner Baskoniak ostiral honetan Buesa Arenan 102-91 irabazi dio Zalgiris Kaunasi taldeari Euroligako 24. jardunaldian. Horri esker, lehiaketako bederatzigarren garaipena lortu du, eta bere joko eta emaitza onak berretsi ditu, talde-lan sendo bati esker.
Talde gasteiztarrak oso gaizki ekin dio partidari, asmatzeko zailtasunak izan ditu eta horrek Zalgirisi lehen minutuetan aurrea hartzeko aukera eman dio (19-23).
Bigarren laurdenaren hasieran etxekoen erreakzioa etorri da. Markus Howard saskiratzaile nagusia izan da, eta defentsan hobekuntza nabarmena izan du. Baskoniak aldeak murriztu ditu eta aurretik iritsi da atsedenaldira (46-45).
Aldageletatik bueltan, urdin-gorriek aurrerapausoa eman dute, Chima Monekeren lidergoari eta Tadas Sedekerskisen ekarpenari esker (75-71).
Azken laurdenean, Baskoniak partida apurtu du. Howardek kanpoko jaurtiketetan asmatu du, eta gainera talde lanean bikain aritu dira. Etxekoek aldea handitu dute pixkanaka, eta talde-lanean oinarritutako garaipena lortu dute.
Kosner Baskoniak bolada onari eutsi nahi dio, Zalgirisen aurka, ostiralean
Euskal taldeak Euroligan bederatzigarren garaipena eskuratzea du helburu, hamalau garaipen dituen talde baten aurka.
Markus Howardek Baskoniarekin entrenatu du berriro
Eskolta estatubatuarra taldearekin entrenatzera itzuli da hiru aste kanpoan eman ondoren.
Kosner Baskoniak Bartzelona edo La Laguna Tenerife izango du aurkari Errege Kopako final-laurdenetan
Paolo Galbiatiren taldeak otsailaren 8an jakingo du zehazki zein izango den bere lehenengo aurkaria; hain zuzen ere, Kanaria Handiaren kontra jokatu ondoren. Baskoniak irabaziko balu, La Laguna Teneriferen aurka jokatuko luke; galduko balu, ordea, Bartzelonaren kontra.
Kosner Baskoniak bere sendotasuna eta fisikoa inposatu ditu Joventuten aurka (87-77)
Kosner Baskoniak bere sendotasun eta fisikoari esker gainditu du igande honetan Joventut (87-77), eta Endesa Ligako zazpigarren garaipena jarraian lortu du.
Atsedenaldiak ez dio onik egin Baskoniari Fenerbahceren aurka (84-71)
Beste porrot gogor batekin, Gasteizko taldea atzean geratu da play-inean sartzeko lehian.
Panathinaikosen aulkiak Kosner Baskonia erraz garaitu du Atenasen (93-74)
Toliopoulos eta Samodurov izan dira, ustekabean, saskiratzailerik onenak etxekoen alde laster desorekatu den norgehiagokan, Holmesi esker lehen zatian, eta Sloukasi esker, bigarrenean.
Kosner Baskoniak Panathinaikos bisitatuko du, astearte honetan, Euroligan
Greziako taldea zortzigarren postuan dago, txapelketako 22 jardunaldi jokatu ostean. Kosner Baskoniak Errege Kopan izango dela baieztatu ostean jokatuko du Panathinaikosen aurka.
Kosner Baskoniak Koparako txartela lortu du Manresaren aurka (130-85)
Kosner Baskoniak Errege Kopa jokatzeko txartela lortu du igande honetan, BAXI Manresa 130-85 menderatuta, eta markak hautsi ditu, Baskoniak inoizko puntu gehien eta hiruko gehien sartu baititu.
Baskoniak irabazi egin du Istanbulen, Euroligako lehen garaipena bisitari gisa
Gasteizko taldeak garaipen garrantzitsua lortu du, etxetik kanpo, Anadolu Efesen aurka. Azken laurden onak eta Trent Forresten lidergoak markatu dute partidaren garapena.