Alt foto
Albiste da
Osasuna eta Alaves, Errege Kopan |
Ourense-Athletic |
Euroliga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Kosner Baskoniak Bartzelonara bidaiatuko du Euroligako 17. jardunaldia jokatzeko

Paolo Galbiatiren taldeak, Bartzelonaren aurka jokatuko du, azkeneko hauek Joan Peñarroya kaleratu zutenetik jokatu dituzten hamaika partiduetatik hamar irabazi dituzte. Euskal taldeak berriz Euroligan bisitari moduko lehen garaipena bilatuko dute.

Paolo Galbiati Kosner Baskoniaren entrenatzailea
Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzailea; IRUDIA: EUROPA PRESS
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Bartzelonara bidaiatuko du Euroligako 17. jardunaldia jokatzeko, ostiralean, 20:30etan. Paolo Galbiatiren taldeak, Bartzelonaren aurka jokatuko du, azkeneko hauek Joan Peñarroya kaleratu zutenetik jokatu dituzten hamaika partiduetatik hamar irabazi dituzte. Euskal taldeak berriz Euroligan bisitari moduko lehen garaipena bilatuko dute. Izan ere, LDLC Asvel Villeburne taldearekin batera bisitari moduan Euroligan partidarik irabazi ez duten talde bakarrak dira.

Hala ere, Paolo Galbiatik bideratutako taldea konfiantzarekin ailegatzen da partidara, Monakoren aurka, Buesa Arenan lortutako garaipenaren ondoren. Bartzelonaren aurka garaipena lortzeko Baskoniak txapelketako bigarren saskiratzaile hoberena dauka taldean Timothe Luwawu-Cabarrot (19,7 puntu). Jokalari frantsesaren eta Clyburnen arteko neurketa ofentsiboa partidako interes puntu handienetakoa izanen da.

Dinamika onaren eta sailkapeneko hirugarren postuan ego narren Bartzelonak zaila ikusten du garaipena lortzea Baskoniaren aurka. Izan ere, Bartzelonak hainbat baja ditu, horien artean Juan Nuñez eta Sengelia, gainera, Nico Laprovittola eta Vesely zalantzan daude ostiralerako.

Beste alde batetik, Kosner Baskoniak ez du Tadas Sedekerskis hegal-pibota eskuragarri izanen, hau deialdietatik baztertuta jarraitzen du, eskuineko orkatilean daukan lesioaren ondorioz.

Saskibaloia Euroliga Saski Baskonia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X