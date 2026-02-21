Errege Kopa
Bartzelona eta UCAM Murtziaren arteko Errege Kopako final-laurdenetako partidaren laburpena

VALENCIA, 20/02/2026.- El jugador georgiano del FC Barcelona Baskonia, Tornike Shengelia (i), con el balón ante el escolta canadiense de UCAM Murcia, Dylan Ennis, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que disputan este viernes en el Roig Arena, en Valencia. EFE/Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Bartzelona vs UCAM Murtzia Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Barçak Sito Alonsoren taldea gainditu du (91-85), eta Errege Kopako finalerdietan sartu da. Bartzelonako taldeak garaipena eskuratu du azken laurden oso sendo baten ostean.

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saskibaloiko beste lehiaketa batzuk

