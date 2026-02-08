Hirugarren jardunaldia jarraian garaipenik lortu gabe
IDK Euskotrenek porrota jaso du etxean Hozono Global Jairisen aurka (53-72), Lointek Gernika Bizkaiak galdu egin du Baxi Ferrolen kontra (77-86) eta Kutxabank Araskik ezin izan du Spar Kanaria Handia garaitu (77-73).
IDK Euskotrenek 53-72 galdu du Gasca pabiloian Hozono Global Jairisen aurka. Donostiako taldea hasieratik ibili da markagailuan atzetik, eta aurkariaren defentsa sendoak eta erasoan izan duen eraginkortasunak neurketa baldintzatu dute.
Bestalde, Lara Gonzalez joko-antolatzaile donostiarrari omenaldia egin diote partidaren atarian, 282. partida baitzuen IDK Euskotrenekin, klubaren historian partida gehien jokatu dituen jokalaria, Onintza Adurizekin batera.
Lointek Gernika Bizkaiak ere galdu egin du, etxean, Baxi Ferrolen aurka. Lehen laurdena 15-30 galtzen amaitu du, baina atsedenaldira sei puntuko aldearekin besterik ez da joan. Neurketa lehiatzeko moduan ziren etxekoak, baina hirugarren laurdenean 10 puntu bakarrik sartu dituzte, eta bisitariek ihes egin diete markagailuan. Azken laurdenean estutu duten arren, Galiziako taldeak ondo kudeatu du abantaila. Horrela, Gernikak 77-86 galdu du azkenean.
Azkenik, Kutxabank Araskik partida lehiatua jokatu du Kanaria Handian, baina 77-73 galdu du Spar taldearen aurka. Gasteizko taldea amaierara arte lehiatu da, baina azken minutuetako akatsek porrota ekarri dio.
