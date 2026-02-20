Zesta-punta
Urreisti-Ibarluzea eta Erkiaga-Lopez, Daniako Biscayne Cupeko finalerdietara

Eñaut Urreisti-Ion Ibarluzea eta Aritz Erkiaga-Imanol Lopez bikoteek finalerdietarako txartela lortu dute euren ligaxkako partidetan garaipena lortuta.

Biscayne Cup de Dania
Daniako Biscayne Cup. Argazkia: Jai Alai News
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zesta-punta profesionaleko Biscayne Cup txapelketako hirugarren jardunaldian, Eñaut Urreisti eta Ion Ibarluzea, batetik, eta Aritz Erkiaga eta Imanol Lopez, bestetik, finalerdietarako sailkatu dira, euren ligaxkako partidan garaipena lortuta.

Jardunaldiko lehen norgehiagokan, Urreistik eta Ibarluzeak Sorozabal anaiek (Johan eta Gorka) osatutako bikoteari irabazi diote. Partida oso parekatuta hasi da, baina bien arteko konpenetrazioari eta Johanen zartako izugarriei esker, bi anaiak abantaila txiki batekin (8-7) heldu dira lehen atsedenaldira. Atsedenaldi laburraren ondoren, markinarraren hiru tantok aurretik jarri dituzte moreak (9-10), eta laster berdindu dute markagailua, Gorkaren eskuinkada batekin (10-10). Hala ere, Eñautek eta Ionek 13-13koa jarri dute, baina Sorozabal anaiak aurretik jarri dira, gazteenak bi tanto jarraian eginda (15-13).

Emaitza horrekin, partida anaien alde bideratzeko zorian zegoela, Urreistik eta Ibarluzeak ez dute amore eman. 4-4koaren ostean, abantaila hartu dute (4-7), eta Johanek aldea murriztu du (5-7). Bikote moreak sendo jarraitu du (6-8, 7-9), eta behin betiko kolpea eman du seta eskuratzeko (8-14, 10-15).

Bigarren norgehiagokan, Erkiaga-Lopez bikoteak maila bikaina eman du Zulaika eta Ubilla mendean hartzeko. Erkiagak eta Lopezek eroso irabazi dute lehen seta (15-6), baina indarrak dosifikatzeko ahaleginean, ia-ia galdu egin dute partida.

Bigarren jokoan, Erkiagak ez du sakean asmatu eta Zulaikak, piloteoan ezer gutxi egin behar zutela jakinda, errestoa bi paretetara eraman du. Azkenean, 14-15 irabazi dute seta, eta partida irabazteko tanto bakarrera egon dira (4-5).

Jai Alai League Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Imanol López Aritz Erkiaga Biscayne Cup

