Eusko Label Winter Series 2025-2026ko finala: Johan-Basque vs Goitia-Lekerika, zuzenean

Winter Series: Sorozabal-Basque vs Goitia-Lekerika
18:00 - 20:00
egun
ordu
minutu
segundo
EITB

Azken eguneratzea

Ikusi zuzenean Eusko Label Winter Series txapelketako 2025-2026 edizioko finala, igande honetan, otsailaren 15ean, 11:30etik aurrera, Gernikako Jai Alaitik.

Zesta-punta Thibault Basque Johan Sorozabal Alex Goitia Unai Lekerika Gernika Jai Alai Eusko Label Winter Series

