Azaroaren 22an
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Peio Etxeberriaren eta Javi Zabalaren arteko finala, bigarren urtez jarraian

Datorren azaroaren 22an, Bizkaia pilotalekuak hartuko du Lau t'erdiko finala.
Etxeberria eta Zabala, Lau t'erdiko finalistak
P. Etxeberriaren eta Javi Zabalaren artean egongo da jokoan aurtengo Lau t'erdiko finala
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bigarren urtez jarraian, final berbera izango du Lau t'erdiko txapelketak, Peio Etxeberria eta Javi Zabala izango baitira aurrez aurre. Iaz, pilotari nafarra izan zen nagusi. 

Javi Zabala Lau t'erdikoa Peio Etxeberria Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X