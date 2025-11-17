2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
2025-2026ko Binakako Txapelketa azaroaren 21ean hasi eta 2026ko martxoaren 29an amaituko da, egun horretan jokatuko baitute final handia, Nafarroa Arenan, Iruñean. Zortzi bikote parte-hartzaileek 14 jardunaldiko liga jokatuko dute, eta finalerdietako ligaxkara sailkatzea izango dute helburu. Sailkapeneko aurreneko biak zuzenean sailkatuko dira, eta hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren postuetan sailkatzen diren bikoteek play-offa jokatu beharko dute.
|
LIGAKO SAILKAPENA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.
|Laso-Albisu
|5
|4
|108
|70
|38
|2.
|Elordi-Zabaleta
|5
|3
|91
|83
|8
|3.
|Larrazabal-Mariezkurrena II
|5
|3
|106
|99
|7
|4.
|Artola-Imaz
|5
|3
|88
|94
|-6
|5.
|Jaka-Iztueta
|5
|3
|84
|94
|-10
|6.
|Altuna III-Ezkurdia
|5
|2
|95
|85
|10
|7.
|Zabala-Martija
|5
|2
|88
|94
|-6
|8.
|P. Etxeberria-Rezusta
|5
|0
|69
|110
|-41
------------------------------------------------------
LIGAKO 1. ITZULIA
1. JARDUNALDIA
Azaroak 21, Beasain
Elordi-Zabaleta vs Zabala-Martija (22-13)
Azaroak 22, Logroño
Altuna III-Ezkurdia vs P. Etxeberria-Rezusta (22-5)
Azaroak 23, Agoitz
Jaka-Iztueta vs Larrazabal-Mariezkurrena II (22-21)
Azaroak 24, Tolosa
Artola-Imaz vs Laso-Albisu (14-22)
------------------------------------------------------
2. JARDUNALDIA
Azaroak 28, Basauri
P. Etxeberria-Rezusta vs Zabala-Martija (12-22)
Azaroak 29, Lizarra
Jaka-Iztueta vs Laso-Albisu (6-22)
Azaroak 29, Oiartzun
Artola-Imaz vs Larrazabal-Mariezkurrena II (22-19)
Abenduak 1, Eibar
Altuna III-Ezkurdia vs Elordi-Zabaleta (22-14)
------------------------------------------------------
3. JARDUNALDIA
Abenduak 5, Zornotza
Elordi-Zabaleta vs P. Etxeberria-Rezusta (22-14)
Abenduak 6, Bartzelona
Altuna III-Ezkurdia vs Zabala-Martija (16-22)
Abenduak 7, Donostia
Laso-Albisu vs Larrazabal-Mariezkurrena II (20-22)
Abenduak 8, Tolosa
Jaka-Iztueta vs Artola-Imaz (22-8)
------------------------------------------------------
4. JARDUNALDIA
Abenduak 12, Bilbo (Club Deportivo)
Altuna III-Ezkurdia vs Larrazabal-Mariezkurrena II (19-22)
Abenduak 13, Iruñea (Nafarroa Arena)
Laso-Albisu vs P. Etxeberria-Rezusta (22-17)
Abenduak 13, Urretxu
Artola-Imaz vs Zabala-Martija (22-15)
Abenduak 14, Mallabia
Jaka-Iztueta vs Elordi-Zabaleta (12-22)
------------------------------------------------------
5. JARDUNALDIA
Abenduak 19, Zalla
Zabala-Martija vs Larrazabal-Mariezkurrena II (16-22)
Abenduak 20, Donostia
Altuna III-Ezkurdia vs Artola-Imaz (16-22)
Abenduak 21, Lekeitio
Elordi-Zabaleta vs Laso-Albisu (11-22)
Abenduak 22, Arrasate
Jaka-Iztueta vs P. Etxeberria-Rezusta (22-21)
------------------------------------------------------
6. JARDUNALDIA
Abenduak 25, Eibar
Artola-Imaz vs Elordi-Zabaleta
Abenduak 26, Barañain
P. Etxeberria-Rezusta vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Abenduak 27, Logroño
Jaka-Iztueta vs Zabala-Martija
Abenduak 28, Gasteiz
Altuna III-Ezkurdia vs Laso-Albisu
------------------------------------------------------
7. JARDUNALDIA
Abenduak 30, Azkoitia
Artola-Imaz vs P. Etxeberria-Rezusta
Abenduak 30, Durango
Elordi-Zabaleta vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Urtarrilak 1, Eibar
Laso-Albisu vs Zabala-Martija
Urtarrilak 2, Zornotza
Altuna III-Ezkurdia vs Jaka-Iztueta
------------------------------------------------------
LIGAKO 2. ITZULIA
8. JARDUNALDIA
Urtarrilak 4
Elordi-Zabaleta vs Zabala-Martija
Urtarrilak 4
Altuna III-Ezkurdia vs P. Etxeberria-Rezusta
Urtarrilak 4
Jaka-Iztueta vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Urtarrilak 4
Artola-Imaz vs Laso-Albisu
------------------------------------------------------
9. JARDUNALDIA
Urtarrilak 11
P. Etxeberria-Zabaleta vs Zabala-Martija
Urtarrilak 11
Artola-Imaz vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Urtarrilak 11
Jaka-Iztueta vs Laso-Albisu
Urtarrilak 11
Altuna III-Ezkurdia vs Elordi-Zabaleta
------------------------------------------------------
10. JARDUNALDIA
Urtarrilak 18
Elordi-Zabaleta vs P. Etxeberria-Rezusta
Urtarrilak 18
Altuna III-Ezkurdia vs Zabala-Martija
Urtarrilak 18
Laso-Albisu vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Urtarrilak 18
Jaka-Iztueta vs Artola-Imaz
------------------------------------------------------
11. JARDUNALDIA
Urtarrilak 25
P. Etxeberria-Rezusta vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Urtarrilak 25
Jaka-Iztueta vs Zabala-Martija
Urtarrilak 25
Altuna III-Ezkurdia vs Laso-Albisu
Urtarrilak 25
Artola-Imaz vs Elordi-Zabaleta
------------------------------------------------------
12. JARDUNALDIA
Otsailak 1
Zabala-Martija vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Otsailak 1
Altuna III-Ezkurdia vs Artola-Imaz
Otsailak 1
Elordi-Zabaleta vs Laso-Albisu
Otsailak 1
Jaka-Iztueta vs P. Etxeberria-Rezusta
------------------------------------------------------
13. JARDUNALDIA
Otsailak 8
Altuna III-Ezkurdia vs Jaka-Iztueta
Otsailak 8
Elordi-Zabaleta vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Otsailak 8
Laso-Albisu vs Zabala-Martija
Otsailak 8
Artola-Imaz vs P. Etxeberria-Rezusta
------------------------------------------------------
14. JARDUNALDIA
Otsailak 15
Laso-Albisu vs P. Etxeberria-Rezusta
Otsailak 15
Artola-Imaz vs Zabala-Martija
Otsailak 15
Altuna III-Ezkurdia vs Larrazabal-Mariezkurrena II
Otsailak 15
Jaka-Iztueta vs Elordi-Zabaleta
------------------------------------------------------
PLAY-OFFA
Otsailak 19, 3.a vs 4.a
Otsailak 20, 5.a vs 6.a
Otsailak 22, 19ko galtzailea vs 20ko irabazlea
