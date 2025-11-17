EMAITZAK
2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia

Hasierako ligak 14 jardunaldi izango ditu. Ondoren, play-offa jokatuko dute hirugarren eta seigarren postuen artean sailkatutako bikoteek. Finalerdietako ligaxka izango da gero, eta, azkenik, finala, martxoaren 29an.
2025-2026ko Binakako Txapelketako egutegia
2025-2026ko Binakako Txapelketako egutegia. Irudia: EITB.
author image

EITB

Azken eguneratzea

2025-2026ko Binakako Txapelketa azaroaren 21ean hasi eta 2026ko martxoaren 29an amaituko da, egun horretan jokatuko baitute final handia, Nafarroa Arenan, Iruñean. Zortzi bikote parte-hartzaileek 14 jardunaldiko liga jokatuko dute, eta finalerdietako ligaxkara sailkatzea izango dute helburu. Sailkapeneko aurreneko biak zuzenean sailkatuko dira, eta hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren postuetan sailkatzen diren bikoteek play-offa jokatu beharko dute.

 

LIGAKO SAILKAPENA

       
  J
IATKT+/-
       
1.Laso-Albisu 541087038
2.Elordi-Zabaleta5391838
3.Larrazabal-Mariezkurrena II 53106997
4.Artola-Imaz 538894-6
5.Jaka-Iztueta 538494-10
6.Altuna III-Ezkurdia52958510
7.Zabala-Martija528894-6
8.P. Etxeberria-Rezusta5069110-41

 

------------------------------------------------------

LIGAKO 1. ITZULIA

1. JARDUNALDIA

Azaroak 21, Beasain

Elordi-Zabaleta vs Zabala-Martija (22-13)

Azaroak 22, Logroño

Altuna III-Ezkurdia vs P. Etxeberria-Rezusta (22-5)

Azaroak 23, Agoitz

Jaka-Iztueta vs Larrazabal-Mariezkurrena II (22-21)

Azaroak 24, Tolosa

Artola-Imaz vs Laso-Albisu (14-22)

------------------------------------------------------

2. JARDUNALDIA

Azaroak 28, Basauri

P. Etxeberria-Rezusta vs Zabala-Martija (12-22)

Azaroak 29, Lizarra

Jaka-Iztueta vs Laso-Albisu (6-22)

Azaroak 29, Oiartzun

Artola-Imaz vs Larrazabal-Mariezkurrena II (22-19)

Abenduak 1, Eibar

Altuna III-Ezkurdia vs Elordi-Zabaleta (22-14)

------------------------------------------------------

3. JARDUNALDIA

Abenduak 5, Zornotza

Elordi-Zabaleta vs P. Etxeberria-Rezusta (22-14)

Abenduak 6, Bartzelona

Altuna III-Ezkurdia vs Zabala-Martija (16-22)

Abenduak 7, Donostia

Laso-Albisu vs Larrazabal-Mariezkurrena II (20-22)

Abenduak 8, Tolosa

Jaka-Iztueta vs Artola-Imaz (22-8)

------------------------------------------------------

4. JARDUNALDIA

Abenduak 12, Bilbo (Club Deportivo)

Altuna III-Ezkurdia vs Larrazabal-Mariezkurrena II (19-22)

Abenduak 13, Iruñea (Nafarroa Arena)

Laso-Albisu vs P. Etxeberria-Rezusta (22-17)

Abenduak 13, Urretxu

Artola-Imaz vs Zabala-Martija (22-15)

Abenduak 14, Mallabia

Jaka-Iztueta vs Elordi-Zabaleta (12-22)

------------------------------------------------------

5. JARDUNALDIA

Abenduak 19, Zalla

Zabala-Martija vs Larrazabal-Mariezkurrena II (16-22)

Abenduak 20, Donostia

Altuna III-Ezkurdia vs Artola-Imaz (16-22)

Abenduak 21, Lekeitio

Elordi-Zabaleta vs Laso-Albisu (11-22)

Abenduak 22, Arrasate

Jaka-Iztueta vs P. Etxeberria-Rezusta (22-21)

------------------------------------------------------

6. JARDUNALDIA

Abenduak 25, Eibar

Artola-Imaz vs Elordi-Zabaleta

Abenduak 26, Barañain

P. Etxeberria-Rezusta vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Abenduak 27, Logroño

Jaka-Iztueta vs Zabala-Martija

Abenduak 28, Gasteiz

Altuna III-Ezkurdia vs Laso-Albisu

------------------------------------------------------

7. JARDUNALDIA

Abenduak 30, Azkoitia

Artola-Imaz vs P. Etxeberria-Rezusta

Abenduak 30, Durango

Elordi-Zabaleta vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Urtarrilak 1, Eibar

Laso-Albisu vs Zabala-Martija

Urtarrilak 2, Zornotza

Altuna III-Ezkurdia vs Jaka-Iztueta

------------------------------------------------------

LIGAKO 2. ITZULIA

8. JARDUNALDIA

Urtarrilak 4

Elordi-Zabaleta vs Zabala-Martija

Urtarrilak 4

Altuna III-Ezkurdia vs P. Etxeberria-Rezusta

Urtarrilak 4

Jaka-Iztueta vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Urtarrilak 4

Artola-Imaz vs Laso-Albisu

------------------------------------------------------

9. JARDUNALDIA

Urtarrilak 11

P. Etxeberria-Zabaleta vs Zabala-Martija

Urtarrilak 11

Artola-Imaz vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Urtarrilak 11

Jaka-Iztueta vs Laso-Albisu

Urtarrilak 11

Altuna III-Ezkurdia vs Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

10. JARDUNALDIA

Urtarrilak 18

Elordi-Zabaleta vs P. Etxeberria-Rezusta

Urtarrilak 18

Altuna III-Ezkurdia vs Zabala-Martija

Urtarrilak 18

Laso-Albisu vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Urtarrilak 18

Jaka-Iztueta vs Artola-Imaz

------------------------------------------------------

11. JARDUNALDIA

Urtarrilak 25

P. Etxeberria-Rezusta vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Urtarrilak 25

Jaka-Iztueta vs Zabala-Martija

Urtarrilak 25

Altuna III-Ezkurdia vs Laso-Albisu

Urtarrilak 25

Artola-Imaz vs Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

12. JARDUNALDIA

Otsailak 1

Zabala-Martija vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Otsailak 1

Altuna III-Ezkurdia vs Artola-Imaz

Otsailak 1

Elordi-Zabaleta vs Laso-Albisu

Otsailak 1

Jaka-Iztueta vs P. Etxeberria-Rezusta

------------------------------------------------------

13. JARDUNALDIA

Otsailak 8

Altuna III-Ezkurdia vs Jaka-Iztueta

Otsailak 8

Elordi-Zabaleta vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Otsailak 8

Laso-Albisu vs Zabala-Martija

Otsailak 8

Artola-Imaz vs P. Etxeberria-Rezusta

------------------------------------------------------

14. JARDUNALDIA

Otsailak 15

Laso-Albisu vs P. Etxeberria-Rezusta

Otsailak 15

Artola-Imaz vs Zabala-Martija

Otsailak 15

Altuna III-Ezkurdia vs Larrazabal-Mariezkurrena II

Otsailak 15

Jaka-Iztueta vs Elordi-Zabaleta

------------------------------------------------------

PLAY-OFFA

Otsailak 19, 3.a vs 4.a

Otsailak 20, 5.a vs 6.a

Otsailak 22, 19ko galtzailea vs 20ko irabazlea

 

Binakakoa Jokin Altuna Beñat Rezusta Erik Jaka Unai Laso Iñaki Artola Aitor Elordi Jon Mariezkurrena

