Zegama-Aizkorri
Nienke Brinkmanek eta Stian Angermundek irabazi dute Kilometro Bertikala

18:00 - 20:00

Stian Angermund podiumean. Argazkia: EITB

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eguraldiak baldintzatutako proba izan da, eta horren ondorioz ibilbidea laburtu egin behar izan dute. Gizonezkoetan Stian Angermundk izan da azkarrena, 32 minutu eta 47 segundo eginda. Emakumezkoetan, berriz, Nienke Brikmanek lekukoa hartu dio Naiara Irigoien azken hiru urteetako irabazleari. 38 minutu eta 21 segundotan gelditu du kronoa. Bi irabazleak, gainera, maratoia ere irabazitakoak dira.

Mendi-lasterketak Zegama-Aizkorri

