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Rybakinak Sabalenka garaitu du New Yorken

Elena Rybakinak irabazi du AEBeko Irekia, Aryna Sabalenka 6-4, 5-7 eta 6-2 mendean hartuta. Garaipen honekin, kazakhstandarrak bere hirugarren Grand Slama lortu du, eta munduko lehen postua eskuratu du.

FLUSHING MEADOWS (United States), 13/09/2026.- Elena Rybakina of Kazakhstan poses with the Champions trophy after winning the Women’s Singles Finals of the US Open Tennis Championships in Flushing Meadows, New York, USA, 12 September 2026. (Tenis, Kazajstán, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Elena Rybakina. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Elena Rybakina tenislari kazakhstandarrak irabazi du AEBetako Irekia, Aryna Sabalenka 2 ordu eta 21 minutuko finalean garaituta.

Rybakinak hobeto hasi du partida, eta Sabalenkaren hutsegiteez baliatu da lehen seta 6-4 irabazteko. Bielorrusiarrak bigarren txandan erreakzionatu du, eta 5-7ko emaitzarekin partida berdintzea lortu du.

Hirugarren setean, Rybakinak bi aldiz hautsi zuen Sabalenkaren sakea eta 6-2 irabazi zuen azken seta. 

Garaipen honekin, kazakhstandarrak bere hirugarren Grand Slama lortu du, Wimbledon 2022 eta Australiako Irekia 2026 irabazi ondoren, eta bere hamalaugarren titulu profesionala. Gainera, Rybakina munduko lehena da, Sabalenkaren 99 asteko nagusitasunari amaiera emanez.

Sabalenkak, New Yorken azken bi urteetako txapeldunak, berriz, denboraldia hiru titulurekin amaitu du: Brisbane, Indian Wells eta Miami.

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