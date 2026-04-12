Jon Rahmek agur esan dio garaipenerako borrokari Augustako Mastersean
Barrikako golf jokalariak ez du hirugarren jardunaldian suspertzerik lortu, eta Rory McIlroyren gainbeherak final irekia utzi du Cameron Youngekin batera.
Jon Rahmek aukerarik gabe ekingo dio azken jardunaldiari Augustan, hirugarren egunean ibilbide irregularra (+5) egin baitzuen. 2023ko txapeldunak itxaropenez hasi zuen eguna, lehen hiru zuloetan bi birdie eginez, baina bigarren zatian berriro okertu zitzaion jarduna, eta sailkapeneko goiko postuetatik urrundu zen.
Igande honetan, Sergio Garciarekin batera jokatuko du, Garciak ere ez baitzuen erritmorik aurkitu, eta parretik gora 5 kolpeko txartelarekin amaitu zuen, 17. zuloan egindako bogey bikoitzak baldintzatuta.
Bestalde, garaipena eskuratzeko borroka erabat irekita dago. Izan ere, Rory McIlroy lider sendoak abantaila galdu zuen hirugarren jardunaldian. Ipar Irlandako jokalariak parretik gora kolpe bat behar izan zuen ibilbidea osatzeko, eta Cameron Young estatubatuar jokalariarekin berdinduta amaitu zuen (-11), Youngek eguneko txartelik onena aurkeztu baitzuen (65 kolpe).
Atzetik, Sam Burns (-10), Shane Lowry (-9), Jason Day (-8), Justin Rose (-8) eta Scottie Scheffler (-7) prest daude azken egunean garaipena eskuratzeko; emozioa ziurtatuta dago, beraz, Augustan.
Rahmek ozta-ozta egin du aurrera Augustako Mastersean
Jose Maria Olazabal, bi aldiz txapeldun izandakoa, kanpoan geratu da. Rory McIlroy iazko txapeldunak, berriz, sendo jarraitzen du titulua berriro irabazteko bidean.
Rahmek bigarren jaka berdea jantzi nahi du, McIlroyk bigarrena jarraian eta Schefflerrek Augustan historia egin
Lehen aldia da Barrikako, Ipar Irlandako eta Estatu Batuetako hiru golflariak Erresuma Batuko Irekitik, iragan uztailetik, txapelketa batean elkartzen direna. Bestalde, Jose Maria Olazabal hondarribiarrak berriro parte hartuko du, biziarteko tokia gordeta baitu 1994an eta 1999an lortutako garaipenengatik.
Janire Gonzalez-Etxabarri eta Adur Amatriain, Europako txapelketa irabazi ondoren: “Ez zen gure helburua, baina lortu dugu"
Txapelketara belauneko arazoekin iritsi zela aitortu du surflari zumaiarrak. Pare bat manga gainditzea xede zuela erantsi du Gonzalez-Etxabarrik. Era berean, Amatriainek esan du zazpigarren postua zuela helburu, Challengerrera sailkatzeko.
“Moztaileak Munduan” dokumentala, asteazken gauean, ETB1en
“Moztaileak Munduan” dokumentalak ardi moztaileen lana eta Euskal Selekzioak Zeelanda Berrian bizi izan zuen esperientzia ditu ardatz. Aurrestreinaldia egin dute gaur, Abadiñoko Errota Kultur Etxean.
Janire Gonzalez-Etxabarri eta Adur Amatriain surflariak, Europako txapeldun
Zumaiarra eta zarauztarra nagusitu dira Taghazout-en, eta goi-goian amaitu dute denboraldia.
Mullaghmoren sekula arraunean hartu den olaturik pisutsuena hartu du Natxo Gonzalezek
“Nire biziko olatua da”, esan du surflari bizkaitarrak, lortu ostean.
Jon Rahm, bigarren Hegoafrikan Bryson DeChambeauren aurka berdinketa hausteko zuloan galduta
Barrikako golflariak estatubatuarrarekin berdinduta bukatu du, baina play-offean galdu du, aurkariak baino kolpe bat gehiago behar izan baitu.
DeChambeau liderrarengandik hiru kolpera jarraitzen du Rahmek Hegoafrikan
Barrikako golflariak LIV txapelketako podiumerako lehian segitzen du Hegoafrikan, hirugarren jardunaldia amaituta.
Rahm laugarren da Hegoafrikan bigarren jardunaldia jokatu ondoren
Bizkaitarrak 66 kolpeko txartelarekin itxi du jardunaldia, eta parretik behera 11 kolperekin dago sailkapen nagusian.