Rahm lidertzatik pauso bakarrera kokatu da Hong Kongen, bigarren jardunaldiko susperraldiaren ostean

Barrikakoak "eagle" bat eta zazpi "birdie" egin ditu ditu liderrarengandik, Carlos Ortiz mexikarrarengandik, bi kolpetara kokatzeko.

Jon Rahm. EFE foto de archivo
Jon Rahm. Argazkia: EFE Archivo
EITB

Jon Rahmek Hong Kongeko LIV txapelketako bigarren jardunaldia jokatu du ostiral honetan, Saudi Arabiako zirkuituan, eta Carlos Ortiz liderratik bi kolpera kokatu da, Dean Burmester hegoafrikarrarekin berdinduta (-14).

Rahmek "eagle" bat eta zazpi "birdie" egin ditu, horietako lau lehen sei zuloetan, eta bederatzigarrenean" bogey"-a egin arren, eguneko onena izan da 62 kolperekin.

David Puig kataluniarra ere garaipena lortzeko lehian sartu da,  bigarren itzulia "eagle" batekin eta parretik behera sei kolperekin itxi baitu, -11 kolperekin bosgarren postua eskuratuz. 

Ortizek, 183.a munduko sailkapenean, lidergoari eutsi dio, baina bezperan baino estuago, Rahmek egindako ‘birdie 'berak egin baititu, baina hiru "bogey"rekin.

Burmesterrek, iazko txapeldunordeak, berriz, zazpi "birdie" egin ditu eguneko txartelik onenetako bat egiteko.

