Marino Zulet Dakarren izango da Toyotarekin

Marino Zulet
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Azken bost urteetan bezala, Dakar Rallyaren edizio berrian azpiegitura jarriko du Zuletek. Toyotarekin egongo dira berriro eta euskal lantaldea osatuko dute.

