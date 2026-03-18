Kopako finala
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

6.752tik aurrerako zenbakia duten Realaren bazkideei egokitu zaie Kopako finalerako sarrera izateko aukera

Honako tarte hauetan zenbakia dutenek lortu dute aukera: 6752-11238 eta 1-3767. Kontuan hartu beharreko zenbakia zozketarako erreferentzia da, ez bazkide-zenbakia.

Athleticen aurkako partidaren amaiera, artxiboko argazkia. Irudia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Zozketan 6.752tik aurrerako zenbakia duten 25 urte baino gutxiagoko antzinatasuna duten bazkideek izango dute apirilaren 18an Errege Kopako finalerako sarrera eskuratzeko eskubidea, asteazken honetan Realak egindako zozketaren arabera. Hala, 6.752-11.238 eta 1-3.767 tarteetan zenbakia duten bazkideek dute aukera sarrera lortzeko.

Kontuan hartu beharreko zenbakia zozketarako erreferentzia da, ez bazkide-zenbakia.

Talde txuri-urdinak ohar batean azaldu zuenez, 11.238 eskaera aurkeztu ziren, eta 22.134 bazkidek eman zuten izena zozketan parte hartzeko.

25 urte edo gehiagoko antzinatasuna duten bazkideak ez dira zozketan sartu, aurrez bazutelako finalerako sarrera izateko eskubidea.

Realak 612 sarrera gehiago izango ditu Atletico Madrilen aurkako Errege Kopako finalerako, guztira 15.643 eserleku
Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X