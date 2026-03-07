Sansek gora egin du Castelloren aurka Zubietan (4-2)
Txuri-urdinek Castello garaitu dute partida bizi batean, eta hiru puntuak eskuratu dituzte Ochiengen, Carreraren eta Mariezkurrenaren golei esker.
Real Sociedad B taldeak 4-2 irabazi dio larunbat honetan Castellori Zubietan, LaLiga Hypermotioneko 29. jardunaldiari dagokion partidan. Garaipenari esker, azken jardunaldian Deporren aurka luzapenean jasandako porrotak utzitako zapore txarra ahaztu dute txuri-urdinek.
Neurketa erritmo oso biziarekin hasi da. Bi minutu ere igaro ez direnean, Ochiengek Brignaniri baloia lapurtu dio aurkariaren zelaian eta, jaurtiketa indartsu batekin, markagailua ireki due (0-1).
Hala ere, erreakzioa berehala iritsi da. Bosgarren minutuan, baloia Camararengana iritsi da; hark jokoa zabaldu eta penaltiko puntura erdiratu du, eta han agertu da Cala, bakar-bakarrik, partida berdintzeko (1-1).
Bisitarien golaren ostean, Sansek aurrerapausoa eman du. Handik gutxira, talde bisitaria desordenatuta geratu da, eta Dani Diazen erdiraketa gogorra area barrura iritsi da. Carrerak buruz behera jauzi eginez baloia sareetara bultzatu du, etxekoen itzulera borobilduz (2-1).
Neurketak erritmo biziarekin jarraitu du, eta, 24. minutuan, Fragak area txikian erori den baloia urrundu du. Camara adi egon da, baloia jaso eta ate barrura bidali du, markagailuari taulak itzultzeko (2-2).
Bigarren zatian, txuri-urdinak nagusi izan dira eta Castelloren saiakerak ondo kontrolatu dituzte. 69. minutuan, Ochiengek jokaldi bikaina burutu du bakarka eta atezaina gainditu du ezkerrezko jaurtiketa batekin area barrutik, 3-2koa ezarriz.
Sansek behin betiko itxi du partida Castelloren akats baten ondorioz. Marchal bakarrik geratu da atezainaren aurrean ezker hegalean eta baloia txirloz sartzen saiatu da, baina baloiak langa jo du. Errebotea Mariezkurrenarengana iritsi da, eta hark ez du barkatu: buruz bultzatu du baloia atera, azken 4-2koa ezarriz.
