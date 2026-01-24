Hypermotion Liga

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Sanse galtzaile atera da Leganesen aurkako partidan (2-0)

Fragak penalti bat gelditu du, baina Donostiako taldeak ezer gutxi egin ahal izan du Madrilgoaren nagusitasunaren aurrean.

Leganés Sanse

Donostiako taldeak ezin izan du garaipena lortu Butarquen

author image

EITB

Azken eguneratzea

Hypermotion ligako 23. jardunaldiko partidan, Sansek ez du punturik lortu Butarquera egindako bisitan. Madrilgo taldearen golak Alex Millanek eta Diego Garciak egin dituzte, bigarren zatian.

Lehen gol aukera argia 13. minutuan izan dute etxekoek, Marvelek buruz egindako erremate batean, baina langa urratuz joan da kanpora.

20. minutuan izan dute bisitariek lehen aukera, Astiazaranen eskutik,  erdiraketa oso arriskutsu batean, baina jokaldia ezerezean geratu da.

25. minutuan, Peru Rodriguez saiatu da, baina errematea kanpora joan zaio, apur bat desbideratuta.

Atsedenaldiaren ostean, Fragak Laloren gola saihestu du, eta minutu batzuk geroago, 56. minutuan, epaileak Leganesen aldeko penaltia adierazi du.

61. minutuan, txuri-urdinek ezin izan dute ezer egin Alex Millanek etxekoen gola egitea saihesteko. 

Sanse berdinketaren bila joan da, baina 83.ean Diego Garciaren gola iritsi da, eta etxeko taldeak partida erabakita utzi du.

Txuri-urdinek denboraldiko 11. porrota jaso dute.

Real Sociedad Hypermotion Liga Golak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X