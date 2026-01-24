Sanse galtzaile atera da Leganesen aurkako partidan (2-0)
Fragak penalti bat gelditu du, baina Donostiako taldeak ezer gutxi egin ahal izan du Madrilgoaren nagusitasunaren aurrean.
Hypermotion ligako 23. jardunaldiko partidan, Sansek ez du punturik lortu Butarquera egindako bisitan. Madrilgo taldearen golak Alex Millanek eta Diego Garciak egin dituzte, bigarren zatian.
Lehen gol aukera argia 13. minutuan izan dute etxekoek, Marvelek buruz egindako erremate batean, baina langa urratuz joan da kanpora.
20. minutuan izan dute bisitariek lehen aukera, Astiazaranen eskutik, erdiraketa oso arriskutsu batean, baina jokaldia ezerezean geratu da.
25. minutuan, Peru Rodriguez saiatu da, baina errematea kanpora joan zaio, apur bat desbideratuta.
Atsedenaldiaren ostean, Fragak Laloren gola saihestu du, eta minutu batzuk geroago, 56. minutuan, epaileak Leganesen aldeko penaltia adierazi du.
61. minutuan, txuri-urdinek ezin izan dute ezer egin Alex Millanek etxekoen gola egitea saihesteko.
Sanse berdinketaren bila joan da, baina 83.ean Diego Garciaren gola iritsi da, eta etxeko taldeak partida erabakita utzi du.
Txuri-urdinek denboraldiko 11. porrota jaso dute.
Matarazzo: "Partidu hauetan egin duguna errendimendua da, ez zortea"
Realeko entrenatzaileak Celtaren aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du, EA Sports Ligako 21. jardunaldian. Bestalde, Gotiren irteeraz ere mintzatu da.
Beñat Turrientes: “Oso pozik nago, dena ondo ari zait ateratzen”
Rino Matarazzok talde txuri-urdina hartu zuenetik, Realeko erdilaria jokalari onenetakoa ari da izaten. EITB beasaindarrarekin izan da.
Nahia Aparicio: "Eibarren aurkako partidak beti dira zailak"
Realak eta Eibarrek derbia jokatuko dute igande honetan, urtarrilak 25, F Ligako 17. jardunaldian. Nahia Apariciok neurketa nola ikusten duen azaldu du elkarrizketa honetan.
Kubok lesioa du ezker hankako iskiotibialean
Jokalari japoniarra astelehen honetan ebaluatu dute klubeko zerbitzu medikuek.
Aramburu: "Asko sufritutako garaipena izan da"
Realeko jokalariak Bartzelonaren aurkako garaipenari buruz hitz egin du (2-1) Anoetan, EA Sports Ligako 20. jardunaldian.
Anoetako "danborradak" Bartzelona garaitu du (2-1)
Intentsitate handiko partida izan da, eta txuri-urdinek Oyarzabalen eta Guedesen golei esker lortu dute garaipena.
Realak indarrean segitzen du, Sevilla etxetik kanpo garaituta (0-2)
Realak 0-2 irabazi dio Sevillari, eta, horrenbestez, bikain eusten ari zaio F Moeve Ligako hirugarren postuari. Claire Lavogezek eta Nerea Eizagirrek sartu dituzte txuri-urdinen golak.
Sanseri azken minutuetan ihes egin dio garaipenak (1-1)
Gorka Carrerak aurretik jarri ditu txuri-urdinak 74. minutuan egindako golari esker, baina Paul Akouokouk markagailua parekatu du 88.ean.
Pellegrino Matarazzo: "Taldea aztertzen jarraitu nahi dugu"
Realak igandean Bartzelona liderra jasoko du Anoetan, eta entrenatzaileak taldearen bilakaeraz hitz egin du prentsaurrekoan. "Pozik nago taldearekin, jokalariak hazten ari dira", adierazi du Matarazzok. Halaber, "merkatuan zerbait egin behar bada, egingo dugu; baina taldea aztertzen jarraitu nahi dugu" azpimarratu du estatubatuarrak.