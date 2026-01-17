Athleticek porrota jaso du Son Moixen epailearen erabakiek baldintzatutako partidan (3-2)
Zuri-gorriek markagailua bi aldiz parekatu eta nortasuna erakutsi arren, epaileak adierazitako bi penaltiek eta Guruzetari eta Lekueri txartel gorria atera izanak emaitza baldintzatu dute.
Athleticek porrota jaso du larunbat honetan Son Moixen, Mallorcaren aurka (3‑2), EA Sports Ligako 20. jardunaldiko partidan, tentsio handia eta erabaki eztabaidagarri ugari izan dituen neurketan.
Zuri-gorriek markagailua birritan parekatu eta nortasuna erakutsi arren, epaileak adierazitako bi penaltiek eta Guruzetari eta Lekueri (aulkian) txartel gorria atera izanak emaitza baldintzatu dute, taldeak hamar jokalarirekin jokatu baitu azken minutuetan.
Hasiera elektriko batean, Son Moixen, partida oso goiz jarri zaio maldan gora Athletici, Vedat Muriqik Mallorca aurreratu baitu 5. minutuan, areara iritsi eta bisitarien defentsa gaindituta (1-0).
Hala ere, Athleticek berehala erreakzionatu du, Unai Gomezek, bere 100. partidan, markagailua berdindu baitu 8. minutuan, ondo ehundutako jokaldi batean (1-1).
Hortik aurrera, talde zuri-gorriak hiru aukera izan ditu markagailuan aurrea hartzeko, Unai Gomez, Guruzeta eta Galarreta jokalarien eskutik.
Dena aldatu da berriro epaileak, VARean berrikusi ostean, Mallorcaren aldeko penaltia adierazi duenean Vivianek eskuarekin ukitu baitu baloia. Unai Simonek penaltia gelditu du, baina Muriqik baloia jaso eta sarera bidali du bigarren ahaleginean (2-1).
Athleticek ez ditu besoak jaitsi, eta atsedenaldiaren aurretik Nico Williamsek, Unai Gomezen laguntzarekin, gola egin du, erremate indartsu batekin markagailuan 2-2koa jartzeko.
Aldageletatik igaro ondoren, Mallorca puntua babesten saiatu da, Ernesto Valverderen mutilek ez bezala, modu guztietan saiatu baitira.
69. minutuan, epaileak Mallorcaren aldeko penaltia adierazi du, VARek berrikusi ostean. Erabaki horrek zuri-gorrien aulkiko protestak eragin ditu.
Muriqi arduratu da hamaika metroko puntutik jaurtitzeaz, eta Balearretako taldearen aldeko 3-2koa egin du.
Horren ostean, partida lokaztu egin da Athleticeko jokalarien protestekin, eta epaileak txartel gorria atera die Guruzeta eta Lekue zuri-gorriei.
Porrot honekin, Athleticek dena eman beharko du Ligako hurrengo partidetan, hurrengo denboraldian Europan jokatzeko aukera ematen duten postuetako bat lortzeko borrokan jarraitu nahi badu.
