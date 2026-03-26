Gorka Guruzeta: “Dena askoz gehiago kostatzen ari zaigun urte honetan, hobekuntzak non egin behar ditugun ikusten da"
Gorka Guruzeta Athleticeko aurrelariak Radio Euskadin egindako elkarrizketan azaldu duenez, ondo datorkie une hauek pasatzea, gauzak hobetu eta "gora begiratu ahal izateko". Valverder eta taldearen oraingo helburuei buruz ere hitz egin du. (Bideoa gazteleraz)
Zure interesekoa izan daiteke
Maite Valero: “Atleticoren aurka gure irudi onena ematen eta hiru puntuak lortzen saiatu behar gara”
Athleticek Atletico Madrilen aurka jokatuko du igande honetan, San Mamesen. Maite Valerorekin egon gara partida aurretik taldeak dituen sentsazioak ezagutze aldera.
Clara Pinedok 2030era arte berritu du kontratua Athleticekin
Jokalari bilbotarrak klubarekin duen lotura handitu du hurrengo lau denboraldietarako.
Iñaki Williams ez da Ghanaren deialdian izango, arazo fisikoak dituelako
Ghanak gaur goizean iragarri duenez, aurrelari zuri-gorria Austria eta Alemaniaren aurka jokatu beharreko lagunartekoetarako deialditik atera da, Betisen aurkako partidan jasotako kolpe baten ondorioz.
Jon Uriarte, salatutako mehatxuen gainean: “Niri indarra ematen didate horrelako gauzek”
Athleticen presidenteak salatu du mehatxuak egin dizkitoela, eta horiek ere izan ditu hizpide, asteartean, klub zuri-gorriaren hauteskundeak maiatzaren 8an izango direla iragarri duen agerraldian.
Honela iragarri du Jon Uriartek Athleticen hauteskundeetako data
Bilboko klubaren presidenteak, San Mamesen asteartean egindako prentsaurrekoan, azaldu du bere iritziz eta berak zuzentzen duen Batzarraren ustez, aukeratutako eguna, maiatzaren 8a, egokiena dela hauteskundeak egiteko.
Uriartek iragarri du Athleticen hauteskundeak maiatzaren 8an izango direla
Presidente zuri-gorriak prentsaurrekoa eman du San Mamesen. Valverderi eskerrak emanez hasi du agerraldia, eta, ondoren, hauteskundeak noiz egingo diren iragarri du. Era berean, bere burua bozetara berriro aurkeztuko duela baieztatu du Uriartek, aurkarien zain. Horren harira, agintari zuri-gorriak esan du ez dakiela beste presidentegairik aurkeztuko ote den prozesura.
Iñaki Williamsi omenaldia egin diote San Mamesen, Athleticekin 500. partida jokatu ditu eta
Talde zuri-gorriaren egungo kapitainak garaikurra jaso du. Oscar de Marcos aurreko kapitainak eman dio; azken urteetan, De Marcosi berari, Iker Muniaini eta Markel Susaetari egin diete omenaldia.
Sancet: “Gaurko hiru puntuekin gora begiratu behar dugu"
Oihan Sancet Athleticeko jokalariaren adierazpenak, Betisen aurka 2-1 irabazi ostean, EA Sports Ligako 29. jardunaldiko partidan.
Athleticek sufritu egin du Betis San Mamesen mendean hartzeko (2-1)
Dani Vivianek eta Oihan Sancetek egin dituzte etxekoen golak, eta Fornalsek aldea murriztu du amaitzeko ordu erdiren faltan.