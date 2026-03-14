Europako postuak urrutiago ditu Athleticek Gironaren aurka galduta (3-0)
Valverderen taldeak porrot mingarria jaso du Gironaren aurka; Hugo Rinconen, Azzedine Ounahiren eta Claudio Echeverriren golekin, 3-0 galduta. 35 punturekin, Europako postuak urrutiago ditu talde zuri-gorriak.
Athleticek 3-0eko emaitzarekin galdu du Gironaren aurka larunbat honetan, Estadi Municipal Montilvin jokatu den EA Sports Ligako 28. jardunaldiko partida. Valverderen taldeak porrot mingarria jaso du Gironaren aurka, Hugo Rincon, Azzedine Ounahi eta Claudio Echeverriren golekin 3-0 galduta. Talde zuri-gorria, atsedenaldiaren ostean saiatu da partidari buelta ematen, baina ez du aukerarik izan. Gironaren bigarren golaren ondoren, partida hautsi egin da, eta porrotarekin Athletic Europako postuetatik are gehiago urrundu da.
Athleticek eta Gironak Estadi Montilivin jokatu duten partidaren lehen zatia modurik txarrenean hasi da talde zuri-gorriarentzat. Laugarren minutuan, Valverderen taldeak 1-0ekoa egin du, Gironaren eskuin hegaletik egindako jokaldi baten ostean. Hugo Rinconek, Athleticek utzita, jaurtiketa gurutzatu indartsu bat egin du, Viktor Tsygankoven asistentzia baten ondoren. Golak agerian utzi ditu, berriz ere, Athleticek lehen minutuetan defentsan izan dituen arazoak.
Golaren ostean, talde bisitaria erreakzionatzen saiatu da, baina aurkariaren arean benetako arriskua sortzeko zailtasun handiak izan ditu. Hurbilketa batzuk lortu dituen arren, ez du Paulo Gazzaniga atezaina gehiegi urduritzea lortu.
39. minutuan, bestalde, etxeko taldea bigarren gola egitetikk gertu egon da, Vladyslav Vanatek jaurtiketa egin duenean, baina Unai Simonek geldiketa bikaina egin du markagailua 1-0ean mantentzeko.
Azkenean, Athletic desabantailarekin joan da atsedenaldira (1-0).
Bigarren zatian, Valverdek aulkia mugitu du eta Areso eta Guruzeta sartu dira Gorosabel eta Navarroren ordez.
Hasi eta berehala, talde zuri-gorriak berdinketa lortzeko abagune argia izan du. Aymeric Laportek errematea egin du, baina defentsak jaurtiketa blokeatu du. Gorka Guruzetari baloia erori zaio, baina aurrelariaren errematea ahula izan da, Gazzanigaren eskuetara bidaliz.
Athletic saiatu da, baina Gazzaniga 62.ean agertu da berriro, Laportek area barruan egindako jaurtiketa geldiarazteko. 67.ean, berriz, Mikel Jauregizarren erdiraketa bikain bat buruz errematatu du Guruzetak, baina atezainak erantzun bikaina eman dio beste behin.
78. minutuan, Unai Simonen zorigaiztoko jokaldi baten ondoren, Azzedine Ounahik aldaratze bat aprobetxatu du, Claudio Echeverrik huts egin eta gero, 2-0ekoa sartzeko.
Tsygankovek 3-0ekoa barkatu du, baina azkenean Echeverrik lortu du 92. minutuan kontraeraso batean, aurkaria jada entregatuta zuela.
