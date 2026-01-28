Athletic vs Sporting CP

Athletic vs Sporting CP Txapeldunen Ligako partidako laburpena eta golak (2-3)

BILBAO, 28/01/2026.- El delantero del Athletic Club Gorka Guruzeta (d) controla el balón junto a Eduardo Quaresma, del Sporting, durante el partido de primera ronda de la Liga de Campeones que Athletic Club de Bilbao y Sporting de Portugal disputan hoy miércoles en el estadio de San Mamés. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
Irudia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Athleticek agur esan dio 2025-2026ko Txapeldunen Ligari, Sporting CPren aurka 2-3 galdu ostean. Hemen partidako laburpena eta golak.

Athleticek duintasunez galdu du Sportingen aurka San Mamesen eta agur esan dio Txapeldunen Ligako ametsari (2-3)
Futbola Athletic Club San Mames Txapeldunen Liga

