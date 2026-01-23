ATHLETIC
Valverde: "Athletic denboraldiko une erabakigarrian dago"

Athleticeko entrenatzaileak aitortu duenez, LaLigako sailkapenean duten egoera kontuan izanda (erdialdean, hamar taldeko multzoan ), eta bizirik Txapeldunen Ligan eta Errege Kopan, "denboraldiko une erabakigarrian" daude.       

 

