TXAPELDUNEN LIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Unai Gomez: “Taldeak behar zuen garaipena eta azkenean gure esku dago sailkapena”

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Unai Gomez erdilaria pozik atera da Atalantaren aurkako partidaren ondoren. Beharrezko garaipena zuten hau, eta eskerrak eman dizkie zaleei ere.

Futbola Athletic Club Txapeldunen Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X