Txapeldunen Liga
Atalanta 2-Athletic 3 Txapeldunen Ligako zazpigarren jardunaldiko partidaren laburpena

BERGAMO (Italy), 21/01/2026.- Athletic Club's Gorka Guruzeta celebrates with teammates after scoring the 1-1 goal during the UEFA Champions League soccer match between Atalanta BC and Athletic Club at the Bergamo Stadium in Bergamo, Italy, 21 January 2026. (Liga de Campeones, Italia) EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA
Athleticeko jokalariak euren goletako bat ospatzen. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 2-3 irabazi dio Atalantari Bergamon eta San Mamesen Sporting Portugalen aurka sailkatzeko aukerak agortuko ditu datorren asteazkenean. Valverderen taldeak asko sufritu ostean, lehoiek Scamaccaren gola irauli dute Guruzeta, Serrano eta Navarroren golei esker.

