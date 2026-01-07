Bartzelonak Athletic lotsagarri utzi du Superkopan, gainetik pasa eta bost gol sartuta (5-0)
Talde zuri-gorriak lau gol jaso ditu jada lehen zatian, blaugranen uholdea gelditu ezinik. Bigarren zatian, norgehiagoka erabakita zegoela, neurketaren erritmoak behera egin du nabarmen.
Athleticek porrota jaso du Bartzelonaren aurka Saudi Arabian jokatu den Superkopako lehen finalerdian. Ernesto Valverderen taldeak ez du apenas oztoporik jarri, eta Kataluniako taldea askoz gehiago izan da. Zuri-gorriek defentsan ahultasun kezkagarria erakutsi dute.
Athleticek ez du neurketa gaizki hasi, aurkariaren area zapaldu baitu lehen minutuetan, Paredesek buruz errematatu baitu korner batean, eta haren burukada arriskutsua Eric Garciak ere buruarekin desbideratu du.
Handik gutxira, Rafinhak lehen abisua eman du, baina bere erdiraketak ez du errematatzailerik aurkitu, Unai Simon atzean utzi ostean. Atezain zuri-gorriak ez du asmatu bere irteeran.
Ondoren, Sancet saiatu da, baina bere jaurtiketa Joan Garciaren eskuetara joan da. Jarraian, Pedrik eta Ferminek Simon probatu dute, eta Murgiako atezain bi jaurtiketak aparteko arazo barik gelditu ditu.
Blaugranen setioa areagotu egin da Athleticen defentsa hauskorraren aurrean, eta gol zaparrada hasi da. Ferran Torresek markagailua ireki du area txikitik baloi bat errematatuz.
Bederatzi minutu geroago, Ferminek, Rafinharen jokaldi baten ondoren, bigarrena egin du, bigarren zutoinean bakarrik errematatuz brasildarraren erdiraketa. Hiru minutu geroago, Roonyk 3-0ekoa jarri du jaurtiketa gurutzatu baten bidez. Simon ez da batere fin ibili jokaldian.
Rafinhak lehen zatiko gol-zaparrada itxi du laugarrena eginez. Atezain zuri-gorriak ezer gutxi egin ahal izan du brasildarraren jaurtiketa bikainaren aurrean. Athleticen lehen zatiko aukera argi bakarrean, Oihan Sancetek zutoinera bidali du baloia, Berenguerren erdiraketa bikainaren ostean. Horrela bukatu da lehen zatia jadanik kanporaketa guztiz erabakita zegoela.
Bigarren zatia ez da hobeto hasi, Bartzelonak bosgarrena egin duelako Rafinharen bitartez. Golaren ondoren, espero zen bezala, norgehiagokaren erritmoak behera egin du nabarmen, Flicken taldeak azeleragailua sakatzeari utzi baitio finalean pentsatuz.
Bigarren zatian zelairatu den Unai Gomezek abagune argia izan du 75. minutuan, baina bere errematea kanpora joan da. Athleticek gol bat baino gehiago sartzeko aukerak izan ditu, baina aurkariaren ate aurrean kamuts jarraitzen du.
- Fitxa teknikoa:
5 - Bartzelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric, Balde (Gerard Martin, 64.m); De Jong (Marc Bernal, 64.m), Pedri (Dani Olmo, 72.m), Fermin; Roony Bardghji (Lamine Yamal, 72.m), Ferran eta Raphinha (Rashford, 64.m).
0 - Athletic: Unai Simon; Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro (Lekue, 57.m); Jauregizar, Rego (Selton Sanchez, 61.m); Berenguer, Ohian Sancet (Galarreta, 55.m), Robert Navarro (Unai Gomez, 55.m); eta Iñaki Williams (Guruzeta, 55.m).
Golak: 1-0, 22.m: Ferran Torres; 2-0, 30.m: Fermin; 3-0: 34.m: Roony Bardghji; 4-0, 38.m: Raphinha; 5-0, 52.m: Raphinha.
Epailea: Gaztela-Mantxako Isidro Diaz de Mera Escuderos. Ez du txartelik erakutsi.
50.141 ikusle bildu dira Jeddako (Saudi Arabia) Alinma Stadium futbol-zelaian.
Zure interesekoa izan daiteke
Valverdek onartu duenez, "aspaldi jokatutako partidarik txarrenetakoa da"
"Orain altxatu egin behar gara, guretzat itsusia izan den kolpe baten ostean. Era askotara gal dezakezu, baina atsedenaldira 4-0 galtzen zoazenean aurkaria zu baino dezente gehiago izan da", gaineratu du entrenatzaile zuri-gorriak, Bartzelonaren aurka Espainiako Superkopako finalerdian 5-0 galdu ostean.
Iñaki Williams: "Agian hitzak ez ziren egokiak izan, baina ez naiz damutzen"
"Ikusitakoa ikusita, naturala izatea eta gauzak norberak pentsatzen duen bezala esatea... askotan kontu pixka bat izan behar da, baina egia da gure zaleentzat gogaikarria dela. Agian formak ez ziren zuzenak izan, baina ziurrenik bihar etxetik kanpo jokatzea bezala izango da, jarraitzaile asko izango ez ditugulako", deitoratu du aurrelari zuri-gorriak. Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzailea, ostera, pragmatikoago azaldu da berriro. "Pozik gaude hemen", esan du. Hala ere, "beste formato batekin, gure publikoarekin, aukera gehiago izango genituzke", onartu du prestatzaile zuri-gorriak.
Athleticek Saudi Arabian lur hartu du, sei ordu inguruko hegaldiaren ostean
Ernesto Valverderen Athletic 22:50ak aldera iritsi da, eta zuzenean Park Hyatt hotelera joan da. Bertan antolatzaileek jokalariak hartu dituzte. Astearte honetan, Athletic 18:00etan (Euskal Herriko ordua) entrenatuko da King Abdullah futbol-zelaian, Iñaki Williamsek eta Ernesto Valverdek 17:15etik aurrera eskainiko duten prentsaurrekoaren ostean.
Athletic Saudi Arabiara abiatu da, deialdian Yuri Berchiche eta Aymeric Laporte gabe
Talde zuri-gorriak azken lan saioa egin du gaur goizean Lezaman. Saudi Arabiara iritsi ondoren, Hyatt Jeddah hotelean hartuko du ostatu talde bilbotarrak.
Athleticek bere laugarren Superkopa bilatuko du Saudi Arabian, Yuri eta Laporte gabe
Asteazkenekoa zuri-gorrien hamabigarren partida izango da txapelketa horretan. Gainera, Valverdek bere hirugarren Superkopa irabazteko aukera du, Cruyff eta Guardiola entrenatzaileekin berdintzeko abagunea.
Guruzeta: "Derbi gogorra izan da, eta ez da erraza guk nahi dugun irudia erakustea"
Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte (1-1) larunbat honetan Sadarren jokatutako derbian. Partida amaituta, Guruzetak irudi ona ematearen garrantzia azpimarratu du.
Ernesto Valverde: "Ez dakit Iñakik asmatu zuen esamoldearekin"
Joan den asteartean, Iñaki Williamsek San Mamesen entrenatu ondoren, hedabideen aurrean ondorengoa esan zuen: "Arabian jokatzea kaka zaharra da". Gaur, prentsaurrekoan, Valverdek adierazpen horiei buruzko iritzia eman du, eta argi utzi du Arabiara joatea prestigioa dela eta kontu handiz jokatu behar dutela egiten dituzten adierazpenekin.
Ernesto Valverde: "2026ko helburua Osasunari irabaztea da"
Athleticek Osasunaren aurkako derbia jokatuko du larunbat honetan Sadarren. Valverdek adierazi duenez, aurkari indartsua da eta garaitzeko zaila, baina helburua bidean utzitako puntak berreskuratzea da.
Athleticek 30.000 zale baino gehiagoren aurrean lan saioa egin du San Mamesen
Entrenamendua hasi baino ordubete lehenagotik San Mameseko harmailetan izan dira zaleak, gehienak familiak. Itxaronaldia musikaz girotu du klub zuri-gorriak. Futbolariak txalo zaparrada bero batekin hartu dituzte jarraitzaileek, aurreikusitako ordutegian berdegunera salto egin dutenean.