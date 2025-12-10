Txapeldunen Liga
Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldiko Athletic-PSG (0-0) neurketaren laburpena

Bilbao, 10/12/2025.- El jugador del PSG, Warren Zaïre-Emerytero, disputa el balón ante el delantero del Athletic Club, Nico Williams, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan hoy miércoles Athletic Club y PSG en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla.
Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Athleticek eta PSGk golik gabe berdindu dute San Mamesen, Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldian, Valverderen taldeak lan bikaina egin du defentsan. Unai Simonek Europako txapelduna geldiarazi du, eta talde zuri-gorriari Europako txapelketa nagusian bizirik mantentzen duen puntu bat eman dio.

Futbola Athletic Club San Mames Nico Williams Ernesto Valverde Txapeldunen Liga

