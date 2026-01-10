EA Sports Liga
Alavesek 3-1 galdu du Vila-realen aurka

Bigarren zatian, Moleirok, Gerard Morenok eta Mikautadzek sartutako golek erabaki dute partida, nahiz eta Toni Martinezek aldea murriztu du 85. minutuan. Babazorroek hiru gol jaso dituzte, akatsik egin gabe.

VILLARREAL (CASTELLÓN), 10/01/2026.- El delantero canadiense del Villarreal Tajon Buchanan (d) pelea un balón ante el centrocampista del Alavés Carles Aleñá durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports que disputan Villarreal CF y el Alavés este sábado en el Estadio de la Cerámica en Villarreal. EFE/ Manuel Bruque

Vila-real vs Alaves. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Alavesek 3-1 galdu du Vila-realen aurka larunbat honetan Ceramica estadioan jokatu den EA Sports Ligako 19. jardunaldiko partida.

Alavesek ezin izan du Vila-real gainditu, bigarren zatian oso eraginkorra izan baita, Moleiro, Gerard Moreno eta Mikautadze jokalarien golei esker. Toni Martinezek 85. minutuan aldea murriztu duen arren, Gasteizko taldeak argi galdu du Vila-realen zelaian. Babazorroek hiru gol jaso dituzte, akatsik egin ez badute ere.

Hasierako minutuetatik, babazorroak sendo eta oso kontzentratuta aritu dira, Vila-realen ohiko nagusitasuna oztopatzeko asmoz.

Talde bisitaria erasokor hasi da, eta aukera ona izan du lehen minutuetan, Toni Martinezek etxeko atezainaren lehen geldiketa ona behartu duenean.

Lehen zatian, babazorroak sendo aritu dira defentsan eta presioan eraginkor,  eta, horri esker, lehia batzuk irabazi dituzte eta hainbatetan orekatu da jabetza. Gol aukera argirik egon ez den arren, Gasteizko taldea arrisku egoera gehiago sortu ditu.

Bigarren zatia hasi bezain laster, baina, egoera erabat aldatu da. Vila-real intentsitate handiagoarekin zelairatu da, eta saria lortu du 49. minutuan, Moleirok erasoko kalitate handiko jokaldi batean markagailua ireki baitu (1-0).

Minutu gutxi batzuk geroago, etxeko taldeak abantaila handitu du Gerard Morenok egindako golari esker (2-0).

2-0eko emaitzarekin, Vila-realek ondo kudeatu du partida, eta Alaves lerroak aurreratzen saiatu den arren, ez du lortu bere helburua.. 75.ean, etxeko taldearen hirugarren gola iritsi da, Mikautadzeren eskutik (3-0).

Alavesek gola egin du 85.ean, Toni Martinezi esker, eta horrek itxaropena eman dio taldeari.

Coudeten taldea bigarren gola sartzetik gertu egon da Rebbachen erremate batekin, baina Gasteizko taldeak ez du ez indarrik ez denborarik izan Castelloko taldeari markagailua iraultzeko.

