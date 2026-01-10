Alavesek 3-1 galdu du Vila-realen aurka
Bigarren zatian, Moleirok, Gerard Morenok eta Mikautadzek sartutako golek erabaki dute partida, nahiz eta Toni Martinezek aldea murriztu du 85. minutuan. Babazorroek hiru gol jaso dituzte, akatsik egin gabe.
Alavesek 3-1 galdu du Vila-realen aurka larunbat honetan Ceramica estadioan jokatu den EA Sports Ligako 19. jardunaldiko partida.
Alavesek ezin izan du Vila-real gainditu, bigarren zatian oso eraginkorra izan baita, Moleiro, Gerard Moreno eta Mikautadze jokalarien golei esker. Toni Martinezek 85. minutuan aldea murriztu duen arren, Gasteizko taldeak argi galdu du Vila-realen zelaian. Babazorroek hiru gol jaso dituzte, akatsik egin ez badute ere.
Hasierako minutuetatik, babazorroak sendo eta oso kontzentratuta aritu dira, Vila-realen ohiko nagusitasuna oztopatzeko asmoz.
Talde bisitaria erasokor hasi da, eta aukera ona izan du lehen minutuetan, Toni Martinezek etxeko atezainaren lehen geldiketa ona behartu duenean.
Lehen zatian, babazorroak sendo aritu dira defentsan eta presioan eraginkor, eta, horri esker, lehia batzuk irabazi dituzte eta hainbatetan orekatu da jabetza. Gol aukera argirik egon ez den arren, Gasteizko taldea arrisku egoera gehiago sortu ditu.
Bigarren zatia hasi bezain laster, baina, egoera erabat aldatu da. Vila-real intentsitate handiagoarekin zelairatu da, eta saria lortu du 49. minutuan, Moleirok erasoko kalitate handiko jokaldi batean markagailua ireki baitu (1-0).
Minutu gutxi batzuk geroago, etxeko taldeak abantaila handitu du Gerard Morenok egindako golari esker (2-0).
2-0eko emaitzarekin, Vila-realek ondo kudeatu du partida, eta Alaves lerroak aurreratzen saiatu den arren, ez du lortu bere helburua.. 75.ean, etxeko taldearen hirugarren gola iritsi da, Mikautadzeren eskutik (3-0).
Alavesek gola egin du 85.ean, Toni Martinezi esker, eta horrek itxaropena eman dio taldeari.
Coudeten taldea bigarren gola sartzetik gertu egon da Rebbachen erremate batekin, baina Gasteizko taldeak ez du ez indarrik ez denborarik izan Castelloko taldeari markagailua iraultzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Toni Martinez: "Lehen zati oso duina egin dugu, baina konturatu orduko 3-0 gindoazen"
Alavesek porrot gogorra jaso du Vila-realen etxean, nahiz eta lehen zatian oso ondo aritu den. Toni Martinezek sartu du babazorroen gola, 85. minutuan.
Chacho Coudet: "Hirugarren postuan dagoen talde bat gainditzeko, bigarren taldeko bost jokalari ditut"
Osasunarekin galdu eta Oviedorekin berdindu ondoren, babazorroek denboraldi bikaina osatzen ari den Vila-reali egingo diote bisita. Azken jardunaldietako emaitzak aldekoak izan ez badira ere taldea biharko azterketarako prest da. Bere taldeak bizi duen momentuaz eta biharko neurketaz mintzatu da Chacho Coudet.
Boye: "Urtea beste modu batean hasi behar genuen"
Alaveseko jokalaria pozik agertu da golarekin, baina hiru puntuak ez dituztela lortu deitoratu du, partidan zehar aukerarik izan ez dutelako. Hala ere, hurrengo jardunaldiei begira sailkapena iraultzea espero du.
Alavesek eta Oviedok berdinketa sinatu dute partida estu batean (1-1)
Viñasek aurretik jarri ditu bisitariak, baina Boyek aulkitik sartu da bere taldea salbatzeko.
Chacho Coudet: "Nire nahia igandean partida ona egitea eta irabaztea da"
Babazorroek Oviedo hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko partidan. Azken sei jardunaldietan bost porrot jaso ondoren, igandean irabaztea oso garrantzitsua da Alavesentzat.
Alaveseko zale ugari gerturatu dira Ibaiara, lan saio berezia bertatik bertara ikusteko
Jokalari babazorroek jarraitzaileen babesa jaso dute. Bultzada hori oso ondo etorriko zaie igandean Mendizorrotzan Oviedoren aurka jokatuko duten partida garrantzitsuari begira.
Alaves Kopatik at geratu da Bartzelonaren aurka galduta (1-6)
Babazorroek ezin izan dute Kataluniako taldearen maila berdindu, eta amaitutzat eman dute euren bidea txapelketan.
Blanco: "Askoz gehiago exijitu behar diogu geure buruari"
Alaveseko jokalariak Osasunaren aurka galdutako derbiaz hitz egin du (3-0) Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko partidan.
Chacho Coudet: "Osasunaren aurka irabaztea primerakoa litzateke, horretarako prestatu gara"
Talde babazorroa ez da bakarrik egongo Iruñean, 500 jarraitzaile baino gehiago izango baititu Chacho Coudeten taldeak, Errege Kopako hurrengo fasera Sevillaren aurka garaipen on batekin igaro ondoren.