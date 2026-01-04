Alavesek eta Oviedok berdinketa sinatu dute partida estu batean (1-1)
Alavesek bana berdindu du Real Oviedoren aurka igande honetan Mendizorrotzan jokatu den EA Sports Ligako 18. jardunaldiko partidan. Viñasek aurretik jarri ditu bisitariak, baina Boyek zelaira sartu da bere taldea salbatzeko.
Lehen zatian intentsitate handiko futbola ikusi da. Bi taldeek erasoko jokoa aukeratu dute, eta 20. segundurako babazorroek lehen gol aukera izan dute: eskuin hegaletik egindako erdiraketa ona, gutxigatik iritsi ez dena Aleña.
Baina Oviedo ere, puntu premian, ez da atzean geratu, eta arrisku bat edo beste sortu du. Siverak erdiraketa pozoitu bat eten behar izan du, eta Fede Vinasek huts egin du.
Ordu erdira, Pablo Ibañez markagailua irekitzeko zorian izan da, area kanpotik egindako jaurtiketa batekin, baina baloiak langa jo du. Calebek ere saiatu nahi izan du, baina aurkariaren atezainak gelditu egin du baloia.
Lehen zatia ia amaituta, Reinak bakar-bakarrik sartu ahal izan du gola, baina Sivera gainera etorri zaio jaurtiketa itxi eta bere taldea salbatzeko.
Bigarren zatia hasi eta gutxira Oviedo aurretik jarri da, Viñasen zartako batekin amaituz taldeko jokaldia (0-1).
Lucas Boye aulkitik sartu da, eta bere presentzia funtsezkoa izan da partida berdintzeko. Falta baten ondoren, gol ikusgarria sartu du Mendizorrotza altxatzeko (1-1).
Azken minutuak zoramenezkoak izan dira. Viñasek eta Benavidezek bigarren txartel horia ikusi dute, eta bi taldeek garaipenaren golaren bila jarraitu dute, baina markagailua ez da mugitu eta berdinketak zapore txarrarekin utzi ditu bi taldeak.
Zure interesekoa izan daiteke
Chacho Coudet: "Nire nahia igandean partida ona egitea eta irabaztea da"
Babazorroek Oviedo hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko partidan. Azken sei jardunaldietan bost porrot jaso ondoren, igandean irabaztea oso garrantzitsua da Alavesentzat.
Alaveseko zale ugari gerturatu dira Ibaiara, lan saio berezia bertatik bertara ikusteko
Jokalari babazorroek jarraitzaileen babesa jaso dute. Bultzada hori oso ondo etorriko zaie igandean Mendizorrotzan Oviedoren aurka jokatuko duten partida garrantzitsuari begira.
Alaves Kopatik at geratu da Bartzelonaren aurka galduta (1-6)
Babazorroek ezin izan dute Kataluniako taldearen maila berdindu, eta amaitutzat eman dute euren bidea txapelketan.
Blanco: "Askoz gehiago exijitu behar diogu geure buruari"
Alaveseko jokalariak Osasunaren aurka galdutako derbiaz hitz egin du (3-0) Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko partidan.
Chacho Coudet: "Osasunaren aurka irabaztea primerakoa litzateke, horretarako prestatu gara"
Talde babazorroa ez da bakarrik egongo Iruñean, 500 jarraitzaile baino gehiago izango baititu Chacho Coudeten taldeak, Errege Kopako hurrengo fasera Sevillaren aurka garaipen on batekin igaro ondoren.
Coudet, Jonnyren eta Boyeren lesioez: "Sevillaren aurkako partida nahiko garesti atera zaigu"
Argentinako entrenatzailearen ustez, taldeak "joko ona" egin du, eta "garaipena merezi izan du". Gainera, bigarren gol batekin partida itxi ezin izan delako etsituta agertu da: "Azken jokaldiarekin apur bat sufritzen bukatzen dugu beti". Azaldu duenez, Jonnyren arazoa gainkarga bat dela dirudi, baina Lucas Boyeren lesioa "ziurrenik, konplexuagoa izango da".
Carlos Vicentek penaltiz sartutako gol batek Alaves final-zortzirenetara sailkatu du, Sevilla menderatuta
Lucas Boye bigarren zatian zelairatu izana erabakigarria izan da partida. Aurrelari argentinarrak penaltia eragin du, eta, handik gutxira, min hartuta, ordezkatu behar izan dute.
Akziodunen % 99,4k onartu dituzte Alavesen kontuak eta 90 milioi euroko aurrekontua
Klub babazorroaren historiako aurrekonturik handiena da astearteko batzarrean aurrera ateratakoa.
Coudet: "Sevilla talde ona da, oso talde fisikoa; partida gogorra izango da"
"Talde bezala hazten jarraitu behar dugu", adierazi du entrenatzaile babazorroak Sevillaren aurka Mendizorrotzan jokatu behar duten partidaren ateriko prentsaurrekoan. "Sentsazio gehiago eta hobeak ditugu, puntuak baino", gaineratu du Coudetek babazorroen ibilbideari buruz. "Aurrekoan galtzea tokatu zitzaigun, baina neurketa bikaina jokatu genuen", gogorarazi du.