Osasuna vs Alaves
Chacho Coudet: "Alavesen aurka irabaztea primerakoa litzateke, horretarako prestatu gara"

Chacho Coudet en la rueda de prensa previa al derbi Osasuna vs. Alavés
Chacho Coudet
Talde babazorroa ez da bakarrik egongo Iruñean, 500 jarraitzaile baino gehiago izango baititu Chacho Coudeten taldeak, Errege Kopako hurrengo fasera Sevillaren aurka garaipen on batekin igaro ondoren.


Hala ere, arabarren bidesaria garrantzitsua izan da, Jonny Otto eta Lucas Boye lesionatuta erretiratu baitira. Ondorioz, entrenatzaile argentinarrak bere hamaikakoa aldatu beharko du.

