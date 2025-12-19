Chacho Coudet: "Alavesen aurka irabaztea primerakoa litzateke, horretarako prestatu gara"
Talde babazorroa ez da bakarrik egongo Iruñean, 500 jarraitzaile baino gehiago izango baititu Chacho Coudeten taldeak, Errege Kopako hurrengo fasera Sevillaren aurka garaipen on batekin igaro ondoren.
Hala ere, arabarren bidesaria garrantzitsua izan da, Jonny Otto eta Lucas Boye lesionatuta erretiratu baitira. Ondorioz, entrenatzaile argentinarrak bere hamaikakoa aldatu beharko du.
Argentinako entrenatzailearen ustez, taldeak "joko ona" egin du, eta "garaipena merezi izan du". Gainera, bigarren gol batekin partida itxi ezin izan delako etsituta agertu da: "Azken jokaldiarekin apur bat sufritzen bukatzen dugu beti". Azaldu duenez, Jonnyren arazoa gainkarga bat dela dirudi, baina Lucas Boyeren lesioa "ziurrenik, konplexuagoa izango da".
Lucas Boye bigarren zatian zelairatu izana erabakigarria izan da partida. Aurrelari argentinarrak penaltia eragin du, eta, handik gutxira, min hartuta, ordezkatu behar izan dute.
Klub babazorroaren historiako aurrekonturik handiena da astearteko batzarrean aurrera ateratakoa.
"Talde bezala hazten jarraitu behar dugu", adierazi du entrenatzaile babazorroak Sevillaren aurka Mendizorrotzan jokatu behar duten partidaren ateriko prentsaurrekoan. "Sentsazio gehiago eta hobeak ditugu, puntuak baino", gaineratu du Coudetek babazorroen ibilbideari buruz. "Aurrekoan galtzea tokatu zitzaigun, baina neurketa bikaina jokatu genuen", gogorarazi du.
Mbappek lehen gola sartu eta Carlos Vicentek partida berdindu du, baina Rodrygoren golak garaipena eman dio talde zuriari.
Alaveseko jokalariak EA Sports Ligako 16. jardunaldian Real Madrilen aurka jasotako porrotaz (1-2) hitz egin du. Taldeak azken unera arte borrokatu duela azpimarratu du, eta bere golaren ostean Mendizorrotzan partida irabazteko aukerak izan dituztela adierazi du.
Babazorroek Real Madril hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, eta talde zuria bolada gorabeheratsu baten ostean helduko da Gasteizera. Prentsaurrekoan galdera asko izan dira Xabi Alonsok zuzentzen duen taldearen egoeraren inguruan, baina Chacho Coudetek bere taldean zentratu nahi izan du.
Alavesek 1-0 garaitu du Reala Mendizorrotzan jokatu duten euskal derbian. Partidaren amaieran, Jon Pacheco atzelari nafarrak esan du partida berezia izan dela, aurrenekoz izan baitu Reala aurkari.
Alavesek 1-0 garaitu du Reala Mendizorrotzan jokatu duten euskal derbian. Partidaren amaieran, Victor Paradak bere taldearen garaipena nabarmendu du.