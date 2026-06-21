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Undaven gol berantiarrak garaipena eman dio Alemaniari Boli Kostaren aurka (2-1)

Alemaniako selekzioak sufritutako garaipena lortu du Boli Kostaren aurka 2026ko Munduko Txapelketan, Deniz Undaven bikoari esker. Undavek behin betiko 2-1ekoa azken hasperenean sinatu du, 90+4. minutuan.       

TORONTO (United States), 21/06/2026.- Players of Germany greet their supporters as they celebrate winning the FIFA World Cup 2026 group stage match Germany against Ivory Coast, in Toronto, Canada, 20 June 2026. (Costa de Marfil, Alemania) EFE/EPA/EDUARDO LIMA
Alemaniako jokalariak garaipena ospatzen. Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

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Alemaniak sufrimenduz baina garaipen garrantzitsua lortu du Costa de Marfilren aurka, Munduko Kopako 2026ko E Taldeko bigarren jardunaldian. Partidako protagonista nagusia Deniz Undav izan da, bi gol sartuta, eta azkena luzapenean eginda (90+4), Alemaniari arnasa emanez.

Alemaniak neurketa ondo hasi du, baloiaren jabetza eta erritmoa bereganatuz, baina lehen minutuetako nagusitasun hori ez da nahiko izan markagailuan aureratzeko. Kai Havertzk eta Jamal Musialak aukerak izan dituzte, baina Boli Kostako atzealdeak sendo eutsi dio hasierako presioari.

Afrikako taldeak saria lortu du 29. minutuan. Franck Kessiek ezker hegaletik hasitako jokaldi bat aprobetxatu du 0-1ekoa sinatzeko, alemaniarren arean aldaratze batzuk egin ondoren. Golak Julian Nagelsmannek zuzentzen duen taldearen zalantza batzuk agerian utzi ditu defentsan, batez ere bigarren jokaldiak kontrolatzeko orduan.

Atsedenaldiaren aurretik, Alemaniak berdinketa egiteko abaguneak izan ditu aurreko arau-hausteengatik baliogabetutako bi akziotan, eta horrek etxekoen frustrazio sentsazioa areagotu du. Bien bitartean, Boli Kostak espazioak aurkitu ditu aurkariaren areara gerturatzeko.

 

Bigarren zatian, Nagelsmannek aulkian mugimenduak egin ditu partidaren erritmoa aldatzeko. Erasoko aldaketak sartzeak sakontasun gehiago eman dio alemaniarren jokoari, eta taldea aurkaria ixten hasi da. Berdinketa 68. minutuan iritsi da, Undavek Nadiem Amiriren erdiraketa zehatza baliatu duenean baloia aurkariaren ate barrura bidaltzeko.

Berdinketa behin betikoa zela zirudienean, Alemaniak saria aurkitu du luzapenean. 90+4 minutuan, Undavek defentsan egindako akatsa baliatu duenean behin betiko 2-1ekoa egiteko.

Bestalde, Manuel Neuerk ere historia egin du, Munduko Kopan 21 partida jokatuta, txapelketako atezainik beterano eta esanguratsuenetako bat bihurtuz.

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