Txapeldunen Liga
Real Madril-Manchester City, Newcastle-Barça eta Atletico-Tottenham, Txapeldunen Ligako final-zortzirenetan

Final-zortzirenetako joaneko neurketak martxoaren 10ean eta 11n jokatuko dira; itzulikoak, berriz, martxoaren 17an eta 18an.

La Copa de la Liga de Campeones

Txapeldunen Ligako kopa. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

UEFAk Txapeldunen Ligako final-zortzirenetako partidak zozkatu ditu ostiral honetan Suitzako Nyon hirian duen egoitzan.

Honela geratu dira final-zortzirenetako kanporaketak:

- PSG (FRA) - Chelsea (ING)

- Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING)

- Real Madril (ESP) - Manchester City (ING)

- Atalanta (ITA) - Bayern Munich (GER)

- Newcastle (ING) - Bartzelona (ESP)

- Atletico Madril (ESP) - Tottenham (ING)

- Bodo Glimt (NOR) - Sporting (POR)

- Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ING)

Joaneko neurketak martxoaren 10ean eta 11n jokatuko dira; itzulikoak, berriz, martxoaren 17an eta 18an.

Futbola Txapeldunen Liga Real Madril FC Bartzelona Futboleko beste lehiaketa batzuk

