Atletico Madrilek Bartzelona jipoitu du finalerdietako joanekoan, eta oso gertu du Kopako finalera sailkatzea (4-0)

Epaileak baliorik gabe utzi zuen kataluniako taldeak bigarren zatian egindako gol bat eta, amaierarako minutu gutxiren faltan, txartel gorria atera zion Eric Garciari Bartzelonako jokalariak Baenari egindako sarrera gogorraren ondorioz.

MADRID, 12/02/2026.- El centrocampista británico del Atlético de Madrid Ademola Lookman (c) celebra su gol, tercero del equipo rojiblanco, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Mariscal

Atleticoko jokalariak goletako bat ospatzen. Argazkia: Efe.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Atletico Madrilek Bartzelona jipoitu zuen (4-0), Metropolitano estadioan jokatutako Errege Kopako finalerdietako joaneko partidan.

Simeoneren taldeak gaizki hasi zuen partida; 6. minutuan. Eric Garciak bere atean sartu baitzuen gola. Baloia Joan Garcia atezainari utzi nahi izan zion, baina honek huts egin zuen baloia jasotzerakoan (1-0). 

14. minutuan, Griezmannek bere taldearen bigarrena egin zuen Nahuel Molinaren asistentzia baliatu eta, ezkerrez, Joan Garcia gaindituta (2-0).

33.ean, Lookmanek madrildarren hirugarrena egin zuen Alvarezen pasea aprobetxatuta (3-0). 47.ean, berriz, Julianek 4-0ekoa egin zuen area ertzetik eskuinarekin egindako erremate ikaragarri batekin.

Gol baliogabetua eta txartel gorria

Bigarren zatian, 52. minutuan, Cubarsik 4-1ekoa egin zuen zuen, baina epaileak gola baliogabetu zuen, jokaldia sei minutuz VARean aztertu ostean, Lewandowski jokoz kanpo zegoelako.

84. minutuan, epaileak txartel gorria atera zion zuzenean Eric Garciari, hau era VARean aztertuta, Alex Baenari egindako sarrera gogor baten ondorioz. Garcia, gainera, defentsako azken jokalaria zen jokaldi horretan. Partida 100. minutura arte luzatu zen, hamar minutuko deskontuarekin. 

Itzuliko partida martxoaren 3an jokatuko da, Bartzelonaren zelaian. 

Futbola Errege Kopa

