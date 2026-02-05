Final-laurdenak
Errege Kopa: Valentzia-Athletic partidaren laburpena

Valentzia-Athletic Errege Kopako laburpena
Valentzia-Athletic partidaren laburpena
Athleticek 1-2 irabazi zion Valentziari, Errege Kopako final-laurdenetako kanporaketan. Hala, finalaurrekoetarako txartela eskuratu du talde bilbotarrak.

Athleticek 1-2 irabazi dio Valentziari Mestallan, eta Errege Kopako finalerdietarako sailkatu da
