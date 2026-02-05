Final-laurdenak
Errege Kopa: Alaves-Reala partidaren laburpena

Alaves-Reala laburpena
18:00 - 20:00
Reala-Alaves kanporaketa
author image

EITB

Azken eguneratzea

Realak 2-3 hartu zuen mendean Alaves, Errege Kopako final-laurdenetako kanporaketan, bigarren zatian emaitza iraulita. Bideo honetan, neurketaren laburpena dago ikusgai.

Realak Alavesen aurkako kanporaketa irauli du bigarren zatian, eta Errege Kopako finalerdietarako sailkatu da (2-3)
Errege Kopa Real Sociedad Alaves Futboleko beste lehiaketa batzuk

