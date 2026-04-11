Alaves-Athletic euskal derbia larunbatean, maiatzaren 2an, jokatuko da, 18:30ean

Alavesen eta Athleticen arteko euskal derbia maiatzaren 2an jokatuko da, larunbatean, Mendizorrotzan. Realak, bestalde, Sevilarren aurka jokatuko du maiatzaren 4an. Osasunari dagokionez, Bartzelonaren aurka jokatuko duen partida zehazteke dago oraindik.

 

Alaveseko jokalariak garaipena eman zien gola ospatzen ari dira lehen itzulian. Argazkia: EFE
KIROLAK EITB

LaLiga EA Sportseko 34. jardunaldiak Europako postuengatik eta mailari eusteko borroka defini dezaketen funtsezko partidak ekarriko ditu.

Jardunaldiko partida nagusia maiatzaren 2an jokatuko da, 18:30ean, Alavesek Athletic hartuko du Mendizorrotzan, emozioz beteriko euskal derbi batean.

Babazorroen helburua puntuak eskuratzeko etxean sendo aritzea izango da. Zuri-gorriek, berriz, sailkapenean duten posizioa sendotzeko eta Europako helburuei eusteko anbizioarekin egingo diote aurre neurketari.

Bestalde, Realak hegoaldera bidaiatuko du Sevillaren aurka jokatzeko, maiatzaren 4an , astelehena, 21:00etan. Donostiarrek lehia zaila izango dute  Europako postuengatik borrokan jarraitzeko funtsezkoa den partidan.

Osasunari dagokionez, Bartzelonaren aurka jokatuko duen partida baieztatzeko dago oraindik. Behin betiko data Kataluniako taldeak UEFA Champions Leaguean izango duen bilakaeraren araberakoa izango da.

Zure interesekoa izan daiteke

