Rayo-Oviedo eta Sevilla-Girona partidak bertan behera
Rayo-Oviedoren arteko partida bertan behera utzi du Ligak denboralearen eraginez Vallecaseko futbol zelaian ez dagoelako "segurtasun baldintza egokiak" jokatzeko. Bestalde, Sevilla-Girona partida, "abisu laranja" dela eta, igandera atzeratu dute.
EA Sports Ligako 23. jardunaldiko Rayo Vallecanoren eta Oviedoren arteko partida bertan behera geratu da "une honetan berdeguneak ez dituelako beharrezko bermeak betetzen partida segurtasun baldintzetan jokatzeko", jakinarazi du Ligak ohar baten bidez.
Ligak azpimarratu duenez, Rayo Vallecanok "ahalegin handia egin du aste honetan, berdegunea erabat aldatuz, partida normaltasunez jokatzeko".
"Hala ere, lan horiek egiteko baldintza klimatologiko txarrek eta datozen orduetarako iragarpen meteorologikoak (euri-jasak izango dira) berdegunea egoera onean egotea eragotzi dute", zehaztu du.
Azken asteetan, Iñigo Perez Rayoko entrenatzaileak eta hainbat jokalarik salatu dute zelaia egoera txarrean dagoela: "Ez da egokia Lehen Mailako talde batentzat, eta lotsagarria da".
Indarrean dagoen araudiak jasotzen duena betez, Ligak jakinarazi du epe bat emango duela partida jokatzeko beste egun bat proposatzeko.
Sevilla-Girona partida 'abisu laranja' dela eta atzeratu egin dute
Sevilla-Girona partida, bestalde, Sevillako probintzian euriteengatik eta haizeteengatik ezarritako "abisu laranjagatik" atzeratu egin dute.
Partida igande honetan jokatuko da, 16:15ean.
Zure interesekoa izan daiteke
Sansek bolada txarra eten du Andorraren aurka (1-2)
Gorosabelen eta Carreraren golei esker, jaitsiera postuetatik ihes egin du talde donostiarrak behin behinean.
Ernesto Valverde: "Hemendik aurrerako neurketa guztiak final moduan hartzen ditut"
Athleticek behar beharrezkoak ditu hiru puntuak Ligan okerrera ez egiteko, jaitsiera postuak hiru puntura baitituzte. Valverdek hemendik aurrerako neurketa guztiak final moduan hartzen ditu.
Lisci: "Pozik gaude, baina berdinketa emaitzarik justuena zela uste dut"
Osasunako entrenatzaileak Celtaren aurka lortutako garaipenaz (1-2) hitz egin du Balaidosen jokatutako EA Sports Ligako 23. jardunaldian.
Osasunak hiru puntu eskuratu ditu Balaidosen euripean (1-2)
Euri zaparradek markatutako partidan, Budimirrek aurreratu ditu gorritxoak, baina Borja Iglesiasek berdinketa jarri du penaltiz. Raul Garcia de Harok sartu du garaipenaren gola.
Manex Lozanok lotailu gurutzatua hautsi du Racingekin egindako entrenamendu batean
Athleticek Racingi utzitako jokalariari ebakuntza egingo diote, eta agur esango dio 2025/26 denboraldiari.
Athleticen eta Realaren arteko Kopako finalerdietako partidak otsailaren 11n eta martxoaren 4an izango dira
Bi lehiak asteazkenez jokatuko dira, 21:00etatik aurrera. Lehena San Mamesek hartuko du, eta Anoetan erabakiko da txuri-urdinen eta zuri-gorrien arteko kanporaketa.
Nico Serrano: "Finalerdiari aurre egiteko kemena dugu"
Athletic Clubeko jokalariak Errege Kopako finalerdietako kanporaketari buruz hitz egin du, Reala izango dutelarik aurkari.
Matarazzo: “Oso berezia da finalerdietan Athleticen aurkako derbia izatea”
Pellegrino Matarazzoren adierazpenak, Errege Kopako finalerdietan Athleticen aurka jokatuko duten derbiari buruz.
Errege Kopako finalerdietako zozketa, zuzenean, kirolakeitb.eus atarian, 13:00etatik aurrera
Athletic eta Realaz gainera, Bartzelona eta Atletico Madril sartuko dira zozketa honetan.