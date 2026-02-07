EA Sports Liga
Rayo-Oviedo eta Sevilla-Girona partidak bertan behera

Rayo-Oviedoren arteko partida bertan behera utzi du Ligak denboralearen eraginez Vallecaseko futbol zelaian ez dagoelako "segurtasun baldintza egokiak" jokatzeko. Bestalde, Sevilla-Girona partida, "abisu laranja" dela eta, igandera atzeratu dute.

Vallecasko futbol zelaia. Argazkia: EFEren artxiboko irudia

EITB

Azken eguneratzea

EA Sports Ligako 23. jardunaldiko Rayo Vallecanoren eta Oviedoren arteko partida bertan behera geratu da "une honetan berdeguneak ez dituelako beharrezko bermeak betetzen partida segurtasun baldintzetan jokatzeko", jakinarazi du Ligak ohar baten bidez.

Ligak azpimarratu duenez, Rayo Vallecanok "ahalegin handia egin du aste honetan, berdegunea erabat aldatuz, partida normaltasunez jokatzeko". 

"Hala ere, lan horiek egiteko baldintza klimatologiko txarrek eta datozen orduetarako iragarpen meteorologikoak (euri-jasak izango dira) berdegunea egoera onean egotea eragotzi dute", zehaztu du.

Azken asteetan, Iñigo Perez Rayoko entrenatzaileak eta hainbat jokalarik salatu dute zelaia egoera txarrean dagoela: "Ez da egokia Lehen Mailako talde batentzat, eta lotsagarria da".

Indarrean dagoen araudiak jasotzen duena betez, Ligak jakinarazi du epe bat emango duela partida jokatzeko beste egun bat proposatzeko.

Sevilla-Girona partida 'abisu laranja' dela eta atzeratu egin dute


Sevilla-Girona partida, bestalde,  Sevillako probintzian euriteengatik eta haizeteengatik ezarritako "abisu laranjagatik" atzeratu egin dute. 

Partida igande honetan jokatuko da, 16:15ean.

