Manex Lozanok lotailu gurutzatua hautsi du Racingekin egindako entrenamendu batean
Athleticek Racingi utzitako jokalariari ebakuntza egingo diote, eta agur esango dio 2025/26 denboraldiari.
Manex Lozano aurrelariak, Athleticek Racingi utzitako jokalariak, lesio larria egin du gaur goizean Santanderko taldearekin egindako lan saioan.
Kantabriako taldeak zabaldutako parte medikoaren arabera, Lozano entrenamendutik erretiratu da, eskuin belaunean min handia nabaritu baitu gaizki jarri ondoren. Lehen proben arabera, badirudi aurreko lotailu gurutzatua hautsi duela.
Jokalariari ebakuntza egingo diote, eta 2025/26 denboraldiari agur esango dio.
Lisci: "Pozik gaude, baina berdinketa emaitzarik justuena zela uste dut"
Osasunako entrenatzaileak Celtaren aurka lortutako garaipenaz (1-2) hitz egin du Balaidosen jokatutako EA Sports Ligako 23. jardunaldian.
Osasunak hiru puntuak aurkitu ditu Balaidosko euripean (1-2)
Euri zaparradak markatutako partidan, Budimirrek aurreratu ditu gorritxoak, baina Borja Iglesiasek berdinketa jarri du penaltiz. Raul Garcia de Harok sartu du garaipenaren gola.
Athleticen eta Realaren arteko Kopako finalerdietako partidak otsailaren 11n eta martxoaren 4an izango dira
Bi lehiak asteazkenez jokatuko dira, 21:00etatik aurrera. Lehena San Mamesek hartuko du, eta Anoetan erabakiko da txuri-urdinen eta zuri-gorrien arteko kanporaketa.
Nico Serrano: "Finalerdiari aurre egiteko kemena dugu"
Athletic Clubeko jokalariak Errege Kopako finalerdietako kanporaketari buruz hitz egin du, Reala izango dutelarik aurkari.
Matarazzo: “Oso berezia da finalerdietan Athleticen aurkako derbia izatea”
Pellegrino Matarazzoren adierazpenak, Errege Kopako finalerdietan Athleticen aurka jokatuko duten derbiari buruz.
Errege Kopako finalerdietako zozketa, zuzenean, kirolakeitb.eus atarian, 13:00etatik aurrera
Athletic eta Realaz gainera, Bartzelona eta Atletico Madril sartuko dira zozketa honetan.
Realak zaplaztekoa jaso du luzapenean eta finalerdien atarian geratu da (0-1)
Arturo Ruizen jokalariek partidako aukerarik argiena izan dute norgehiagokaren azken minutuetan, baina Pardok jaurtitako penaltia Maria Lopez Badalonako atezainak gelditu du. Luzapenaren bigarren zatian, Pinillosek kanporaketa erabaki duen gola sartu du.
Ville Koski: “Erabilera anitzeko atzelaria naiz, agresiboa; Alavesen alde, oso gogor lan egin dezaket”
Erdiko atzelari finlandiarra berriki itxitako fitxaketen merkatuan iritsi da euskal taldera, NK Istratik, utzita; ostegunean aurkeztu dute.
Errege Kopa: Valentzia-Athletic partidaren laburpena
Athleticek 1-2 irabazi zion Valentziari, Errege Kopako final-laurdenetako kanporaketan. Hala, finalaurrekoetarako txartela eskuratu du talde bilbotarrak.