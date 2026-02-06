Lesioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Manex Lozanok lotailu gurutzatua hautsi du Racingekin egindako entrenamendu batean

Athleticek Racingi utzitako jokalariari ebakuntza egingo diote, eta agur esango dio 2025/26 denboraldiari.       

Manex Lozano
Manex Lozano. Argazkia: realracingclub
author image

EITB

Azken eguneratzea

Manex Lozano aurrelariak, Athleticek Racingi utzitako jokalariak, lesio larria izan du gaur goizean Santanderreko taldearekin egindako lan saioan.

Kantabriako taldeak emandako parte medikoaren arabera, Lozano entrenamendutik erretiratu da, eskuin belaunean min handia nabaritu baitu postura txar baten ondoren. Lehen proben arabera, badirudi aurreko lotailu gurutzatua hautsita duela.

Jokalariari ebakuntza egingo diote, eta 2025/26 denboraldiari agur esango dio. 

Athletic Club Hypermotion Liga Futbola

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X