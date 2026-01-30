PADEL

Athleticeko eta Realeko jokalari ohiek padel derbia jokatu dute, San Mameseko partidaren atarian

18:00 - 20:00
Athletic eta Realeko jokalari ohiak.
EITB

Azken eguneratzea

Athleticen eta Realaren arteko derbiaren atarian, bi taldeetako jokalari ohiak beste derbi bat jokatzeko bildu dira, padel derbia. Athletic Club Fundazioak antolatutako ekimena izan da eta bertan egon da Sara Gandara, Durangon, igandean San Mamesen jokatuko den partidari buruz galdetzeko. 

