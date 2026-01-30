Athleticeko eta Realeko jokalari ohiek padel derbia jokatu dute, San Mameseko partidaren atarian
Athleticen eta Realaren arteko derbiaren atarian, bi taldeetako jokalari ohiak beste derbi bat jokatzeko bildu dira, padel derbia. Athletic Club Fundazioak antolatutako ekimena izan da eta bertan egon da Sara Gandara, Durangon, igandean San Mamesen jokatuko den partidari buruz galdetzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Realak 2029ra arte berritu du Pablo Marinen kontratua
Erdilariak 15. dortsala izango du lehen taldean, eta 2028-29 denboraldia amaitu arte jarraituko du txuri-urdin.
Wesley Gassova: "Oso pozik nago Realean egoteagatik"
Brasildarra Donostian da talde txuri-urdinarekin sinatzeko, eta 16:50ak aldera iritsi da Costa Vasca hotelera. 20 urteko jokalariari mediku-probak egingo dizkiote, eta, ondoren, Realarekin sinatuko du. Brasildarra utzita iritsi da denboraldi amaierara arte, Al-Nassr taldetik.
Matarazzo: "Partida hau jokatzen denean ez dago faboritorik"
Realeko entrenatzaileak EA Sports Ligako 22. jardunaldiari dagokion Athleticen aurkako derbiari buruz hitz egin du, eta azpimarratu du topaketa hau ia lehiaketa bat bezala ulertzen duela.
Real Madrilek Benficaren aurka jokatuko du, eta Atleticok Brujasen aurka, Txapeldunen Ligako playoffetan
Playoffetako joaneko partidak otsailaren 17an eta 18an jokatuko dira, eta itzulerakoak, astebete geroago, hilaren 24an eta 25ean.
Nikola Marasek utzita jokatuko du Mirandesen
Jokalari serbiarra ez da Eduardo Coudeten planetan sartu ikasturte hasieratik, eta orain Bigarren Mailako Mirandes taldean jokatzeko aukera izango du.
Igor Zubeldia: “Oso ondo aurkitzen gara, baina gure lana egin beharko dugu hiru puntuak lortzeko”
Igor Zubeldiak eta Alvaro Odriozolak prentsaurrekoa eman dute. Derbia jokatzeko eta hiru puntuak lortzeko gogoz agertu dira biak, baina Athleticekoak indartsu zelairatuko direnaren jakitun ere badira.
Unai Marrerok haustura du ezker masaileko hezurrean
Realeko atezainak ezbehar bat izan du ostegun honetako saioan.
Sancetek giharretako lesioa du eta ez du Realaren aurkako derbian jokatuko
Portugalgo Sportingen aurkako partidaren ostean egindako proba medikoek azken hilabeteetan minduta izan duen zonalde bati eragiten dion gaitz bat baieztatu dute.
Mikel Vesga, Txapeldunen Ligaz: “Penaz amaitu dugu, baina bizitakoarekin pozik; ea azkar bueltatzen garen”
Athleticek 2025-2026ko Txapeldunen Ligako azken partida jokatu du gaur Sportingen aurka. 2 eta 3ko emaitzaren ostean Mikel Vesgak adierazi du Txapeldunen Liga gogorra egin zaiela, baina disfrutatu ere egin dutela.