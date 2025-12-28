AMURRIOKO KROSA
Younes Kniya eta Dorcus Chepkwemoi nagusitu dira Amurrioko Nazioarteko Krosean

Amurrioko Krosa garailea
18:00 - 20:00
Younes Kniya podiumean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Amurrioko Nazioarteko Krosaren zazpigarren edizioa lehiatu da gaur. Gizonezkoetan, Younes Kniya nagusitu da (28:27); emakumezkoetan, berriz, Dorcus Chepkwemoi izan da garailea (32:41).

Atletismoa

