Rahm reacciona en Hong Kong y se sitúa a un paso del liderato tras la segunda jornada

Jon Rahm se ha rehecho este viernes en la segunda jornada del torneo de Hong Kong de LIV, el circuito saudí, con una notable actuación que le ha permitido situarse a dos golpes del mexicano Carlos Ortiz, que ha logrado mantener el liderato empatado con el sudafricano Dean Burmester con -14.



Rahm, que ha empezado la ronda a seis golpes de Ortiz, ha firmado un ‘eagle’ y siete ‘birdies’, cuatro de ellos en los primeros seis hoyos, y a pesar del ‘bogey’ en el noveno, ha sido el mejor del día con 62 golpes.



Quien también se ha metido en la puja por el triunfo ha sido el catalán David Puig, que ha cerrado la segunda vuelta con un ‘eagle’ y seis golpes bajo el par para ponerse quinto en la tabla con un total de -11.

Ortiz, de 34 años y 183 del mundo en el ránking mundial, ha aguantado en la cabeza, pero con más apuros que en la víspera, puesto que ha hecho los mismos ‘birdies’ que Rahm, pero con tres ‘bogeys’.

Le ha dado alcance Burmester, subcampeón el pasado año, que ha embocado siete ‘birdies’ para hacer una de las mejores tarjetas del día.