Cuatro deportistas vascos competirán en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d 'Ampezzo
Por un lado, tres deportistas becados por Basque Team competirán con la selección española en los Juegos Olímpicos que comenzarán el 6 de febrero: Lucas Eguibar, Álvaro Romero y Arrieta Rodríguez. Por su parte, el vasco-brasileño Manex Salsamendi hará lo propio con la selección de Brasil.
Según ha informado Basque Team, finalmente serán tres los deportistas becados por la fundación que compitan con la selección española en la gran cita italiana que comenzará el próximo 6 de febrero. El Comité Olímpico Español ha publicado hoy la lista de 20 deportistas que acudirán a Milán-Cortina d’Ampezzo y entre ellos se encuentran los snowboarders Lucas Eguibar y Álvaro Romero y la esquiadora de alpino Arrieta Rodríguez, lo que supone el 15 % de la participación estatal total, y en el caso concreto de los deportes de nieve el 33 %.
Además, el vasco-brasileño Manex Salsamendi competirá en esquí de fondo con la selección de Brasil. Serán los segundos Juegos Olímpicos para Salsamendi. En Pekín fue uno de los esquiadores más jóvenes, ya que compitió con apenas 18 años, según explica Berria.
Para Lucas Eguibar los de Milán-Cortina d’Ampezzo serán sus cuartos Juegos, tras haber competido en los de Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022 y haber cosechado dos diplomas por sus séptimos puestos en Rusia y China.
Para Álvaro Romero y Arrieta Rodríguez, los Juegos de Italia supondrán su debut en una competición olímpica absoluta. El también snowboarder donostiarra se adjudicó la medalla de bronce en los Juegos de la Juventud disputados en Lausana en el año 2000.
Por su parte, Arrieta Rodriguez es un referente femenino en el alpino estatal. A sus 23 años ha tenido una gran progresión durante esta temporada 2025/2026, en la que ha estado presente en un gran número de pruebas FIS en las que ha logrado victorias y podios por todo el panorama europeo.
Es la primera mujer vasca en competir en unos Juegos desde que lo hiciera Ainhoa Ybarra en Calgary 88, Albertville 92, Lillehamer 94 y Nagano 98. La competición de Arrieta Rodríguez supondrá por lo tanto la participación de una deportista vasca en unos Juegos, 28 años después.
Lucas Eguibar y Álvaro Romero competirán el 12 de febrero en la clasificatoria y la carrera de snowboardcross en la sede de Livigno, y la donostiarra Arrieta Rodriguez competirá en el eslalon de esquí alpino el 18 de febrero en el Tofane Alpine Skiing Centre.
Te puede interesar
En el club de golf de Zarautz retroceden 100 años
Como todos los años, para cerrar el año en el Real club de golf de Zarautz han retrocedido 100 años el reloj con la disputa del Open Hickory, vistiendo trajes de antaño y jugando al golf con los palos Hickory, como hace 100 años.
Lucas Eguibar se clasifica para sus cuartos Juegos Olímpicos, los de Milán-Cortina d’Ampezzo
El snowboarder de Basque Team ya ha competido en Sochi 2016, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022 y ha acumulado ya dos diplomas olímpicos.
Marino Zulet estará en el Dakar con Toyota
Como en los últimos cinco años, Zulet pondrá infraestructura en la nueva edición del Rally Dakar. Volverán a estar con Toyota y formarán un equipo vasco.
Adiós al programa "Boxeo Izarrak"
Tras 34 años en ETB1, "Boxeo Izarrak" pone esta noche el punto final con la emisión de su último programa. Durante todos estos años, el espacio presentado por nuestro compañero Pedro Mari Goikoetxea, ha ofrecido los mejores combates los viernes por la noche.
Lindsey Vonn vive una segunda juventud tras cinco años alejada de la alta competición
La esquiadora estadounidense, estrella deportiva y mediática durante la pasada década, ha vuelto a brillar, al convertirse en la más veterana, de lejos, en ganar una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino.
Basque Team reconoce a los deportistas vascos becados más destacados del año en su gala de Navidad
Los surfistas Janire Fernández-Etxabarri y Aitor Francesena, la gimnasta Salma Solaun, el subcampeón mundial y europeo de rugby Anton Legorburu y los paralímpicos Iñigo Llopis y Nahia Zudaire han sido algunos de los homenajeados. Además, Tania Calvo ha colgado la bicicleta y tambien ha recibido un merecido reconocimiento.
El campeón de Europa Hugo González de Oliveira, favorito en Ordizia, en el Torneo de Navidad de natación
La prueba, que pertenece a la Liga Europea, se disputará el próximo lunes 29 de diciembre, y será emitida en directo por EITB.
Pedro Mari Goikoetxea se despide de "Boxeo Izarrak"
Durante los últimos 34 años, todos los viernes por la noche, Pedro Mari Goikoetxea ha ofrecido y comentado junto a Manu Maritxalar los combates más espectaculares y emocionantes del mundo. Hoy se ha despedido del programa ante su próxima jubilación.
Ander Mintegui logra el segundo puesto en el Supergigante de la prueba de la Copa de Europa de Santa Caterina
"Estoy muy contento. Es mi primer ‘top 10', 'top 5' y podio de la Copa de Europa, y empezar la temporada así me ayuda mucho a seguir para lo que queda de campaña”, ha dicho Mintegui, que ha quedado a 32 centésimas del ganador, el austriaco Felix Hacker.