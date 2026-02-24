En ETB1

El alpinista y guarda Tasio Martin, protagonista del programa "Helmuga" de este domingo

Tasio Martin alpinista eta aterpezaina, "Helmuga" saioan
18:00 - 20:00
Tasio Martin, alpinista eta aterpezaina
Euskaraz irakurri: Tasio Martin alpinista eta aterpezaina, igandeko "Helmuga" saioan
author image

EITB

Última actualización

Tasio Martin será el protagonista del programa "Helmuga" de este domingo. Siento alpinista y guarda, hablará sobre su modo de vida, entre otros temas. El episodio se emitirá este domingo, a las 11:30, en ETB1.

"Helmuga"

