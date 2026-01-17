Desde ese momento, el Athletic ha desaprovechado hasta tres ocasiones muy claras para adelantarse en las botas de Unai Gómez en otro mano a mano, de Galarreta desde fuera del área y de Guruzeta en un centro al segundo palo que ha sacado Leo Román en la línea.

Todo ha vuelto a cambiar tras una mano dentro de área de Vivian que ha acabado en penalti tras la revisión del VAR. Unai Simón ha parado el penalti, pero Muriqi ha castigado en el rechace (2-1).