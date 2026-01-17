El Athletic cae en Son Moix víctima de las decisiones arbitrales (3-2)
A pesar de empatar en dos ocasiones y mostrar carácter, los rojiblancos han visto cómo dos penaltis y las expulsiones de Guruzeta y Lekue (en el banquillo) han condicionado el resultado.
El Athletic Club ha caído este sábado en Son Moix ante el RCD Mallorca (3‑2), en el partido de la 20ª jornada de LaLiga EA Sports, en un partido lleno de tensión y decisiones controvertidas. A pesar de empatar en dos ocasiones y mostrar carácter, los rojiblancos ha visto cómo dos penaltis y las expulsiones de Guruzeta y Lekue (en el banquillo) han condicionado el resultado y han dejado al equipo con solo diez jugadores en los minutos finales.
En un inicio totalmente eléctrico en Son Moix, el duelo se ha puesto cuesta arriba muy pronto para el Athletic, cuando Vedat Muriqi ha adelantado al Mallorca en el minuto 5, aprovechando una llegada al área y superando a la defensa visitante (1-0).
Sin embargo, el Athletic no ha tardado en reaccionar y Unai Gómez, en su partido número 100, ha igualado el marcador en el minuto 8, tras una jugada bien tejida que ha culminado con un remate potente desde el centro del área para establecer el 1-1.
Desde ese momento, el Athletic ha desaprovechado hasta tres ocasiones muy claras para adelantarse en las botas de Unai Gómez en otro mano a mano, de Galarreta desde fuera del área y de Guruzeta en un centro al segundo palo que ha sacado Leo Román en la línea.
Todo ha vuelto a cambiar tras una mano dentro de área de Vivian que ha acabado en penalti tras la revisión del VAR. Unai Simón ha parado el penalti, pero Muriqi ha castigado en el rechace (2-1).
Pero el Athletic no ha bajado los brazos y antes del descanso Nico Williams, asistido por Unai Gómez, ha igualado el choque con un potente remate para poner el 2-2 en el marcador.
Tras el paso por vestuarios, el Mallorca ha tratado de proteger el punto más que de buscar el tercero, todo lo contrario que los pupilos de Ernesto Valverde, que lo han intentado de todas las maneras.
Pero en el minuto 69, el colegiado ha señalado un penalti tardío a favor del Mallorca tras revisión de VAR, por mano de Yuri dentro de área, una decisión que ha desatado protestas desde el banquillo.
Muriqi ha sido el encargado de ejecutar desde los once metros, anotando el 3‑2 para el conjunto balear.
Tras esa acción, el partido se ha embarrado con las protestas de los jugadores del Athletic, que ha desembocado en las expulsiones de Guruzeta sobre el césped y de Lekue en el banquillo.
Con esta derrota, el Athletic tendrá que recomponerse para los próximos compromisos de LaLiga, afrontando además las sanciones por expulsión, en su objetivo de mantener la lucha por los puestos europeos.
