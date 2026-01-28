Athletic vs. Sporting CP
Resumen y goles del partido Athletic vs. Sporting de Portugal de Liga de Campeones (2-3)

BILBAO, 28/01/2026.- El delantero del Athletic Club Gorka Guruzeta (d) controla el balón junto a Eduardo Quaresma, del Sporting, durante el partido de primera ronda de la Liga de Campeones que Athletic Club de Bilbao y Sporting de Portugal disputan hoy miércoles en el estadio de San Mamés. EFE/Miguel Toña
Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Txapeldunen Ligako Athletic vs Portugalgo Sporting partidako laburpena eta golak (2-3)
EITB

El Athletic Club se ha despedido de la Liga de Campeones 2025-2026 tras perder 2-3 ante el Sporting de Portugal. Aquí el resumen y los goles del partido.

El Athletic cae con dignidad ante el Sporting en San Mamés y dice adiós al sueño de la Champions (2-3)
