Resumen del Atalanta 2-Athletic 3 de la séptima jornada de la Liga de Campeones

BERGAMO (Italy), 21/01/2026.- Athletic Club's Gorka Guruzeta celebrates with teammates after scoring the 1-1 goal during the UEFA Champions League soccer match between Atalanta BC and Athletic Club at the Bergamo Stadium in Bergamo, Italy, 21 January 2026. (Liga de Campeones, Italia) EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA
Los jugadores del Athletic celebran uno de sus goles. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Atalanta 2-Athletic 3 Txapeldunen Ligako zazpigarren jardunaldiko partidaren laburpena
EITB

El Athletic ha ganado 2-3 a la Atalanta en Bérgamo y agotará sus opciones de clasificarse en San Mamés ante el Sporting de Portugal el próximo miércoles. Tras una primera parte en la que el equipo de Valverde ha sufrido mucho, los leones han remontado el gol de Scamacca gracias a los tantos de Guruzeta, Serrano y Navarro.

