Este pasado martes, Iñaki Williams atendió a los medios tras entrenar en San Mamés y dijo lo siguiente: “Para mi jugar en Arabia es una mierda”. Hoy en la rueda de prensa, Valverde se ha pronuncioado sobre dichas declaraciones, dejando claro que ir a Arabia es un prestigio y que tienen que ser cuidadosos con las expresiones que ultilizan.