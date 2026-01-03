OSASUNA VS. ATHLETIC (1-1)

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Guruzeta: "Ha sido un derbi duro, donde es difícil mostrar una imagen que nos gustaría"

Gorka Gurutzeta
18:00 - 20:00
Foto: EITB.

Última actualización

Osasuna y Athletic se han repartido los puntos (1-1) en el derbi disputado este sábado en El Sadar. Terminado el partido, Gurutzeta ha destacado la importancia de dar una buena imagen. 

Fútbol Athletic Club El Sadar Derbi Vasco

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X