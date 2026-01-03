Guruzeta: "Ha sido un derbi duro, donde es difícil mostrar una imagen que nos gustaría"
Osasuna y Athletic se han repartido los puntos (1-1) en el derbi disputado este sábado en El Sadar. Terminado el partido, Gurutzeta ha destacado la importancia de dar una buena imagen.
Ernesto Valverde: “No sé si Iñaki estuvo muy acertado con la expresión"
Este pasado martes, Iñaki Williams atendió a los medios tras entrenar en San Mamés y dijo lo siguiente: “Para mi jugar en Arabia es una mierda”. Hoy en la rueda de prensa, Valverde se ha pronuncioado sobre dichas declaraciones, dejando claro que ir a Arabia es un prestigio y que tienen que ser cuidadosos con las expresiones que ultilizan.
Ernesto Valverde: "El propósito de 2026 es ganar a Osasuna"
El Athletic se enfrenta este sábado al derbi contra el Osasuna en el Sadar. Según ha comunicado Valverde, es un rival fuerte y difícil de sobrepasar, pero el objetivo es recuperar los puntas que se han ido dejando por el camino.
El Athletic entrena en San Mamés ante 30 051 aficionados
Desde una hora antes del comienzo de la sesión el público, mayoritariamente familiar, fue poblando las tribunas de San Mamés en una previa amenizada con música antes de recibir con una cálida ovación a los futbolistas cuando saltaron al césped en el horario previsto.
Iñaki Williams, sobre la Supercopa: "Ya lo he dicho muchas veces, jugar en Arabia es una mierda"
"Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los 'athleticzales' que nos acompañarían", ha añadido el capitán rojiblanco.
Fechas y horarios de los partidos del Athletic en la Champions League
El Athletic debutará el 16 de septiembre recibiendo al Arsenal en San Mamés y acabará la liguilla en casa enfrentándose al Sporting de Portugal.
Berenguer: “Si no consigues acertar, el otro equipo sí que acierta”
El jugador del Athletic, tras el partido que el conjunto rojiblanco ha perdido, en San Mamés, ante el Espanyol, ha puesto en valor que los de Ernesto Valverde han dispuesto de ocasiones para marcar más goles que el conseguido por él mismo.
El Athletic se estrella contra el Espanyol y despide el año con derrota en San Mamés (1-2)
Berenguer adelantó a los rojiblancos en la primera parte, pero antes del descanso Romero igualó el encuentro. En la reanudación, Milla hizo el segundo para los periquitos y los leones no supieron reaccionar.
Valverde: "Si queremos acercarnos al Espanyol, tenemos que ganar"
El Athletic se enfrenta este lunes en San Mamés al Espanyol, que suma cuatro victorias consecutivas y es un rival directo del conjunto rojiblanco en la lucha por los puestos europeos.
El Athletic cumple el trámite ante el Europa (0-3)
Daniela Agote, Maite Valero y Ane Azkona han marcado los goles que certifican el pase del conjunto rojiblanco a la siguiente ronda de la Copa de la Reina.