Resumen del partido Athletic-PSG (0-0) de la sexta jornada de la Liga de Campeones
Athletic y PSG han empatado sin goles en San Mamés en la sexta jornada de la Liga de Campeones en un partido en el que los de Valverde se han defendido como gatos panza arriba, Unai Simón ha frenado al campeón de Europa y ha permitido al equipo rojiblanco un meritorio punto que le mantiene vivo en la máxima competición continental.
Unai Simón: "Mantener la portería a cero es un trabajo de los once"
Unai Simón ha destacado el trabajo que ha realizado todo el equipo en el encuentro ante el PSG, ya que les ha permitido no encajar ningún gol.
Laporte sufre una lesión muscular "severa" y no reaparecerá hasta 2026
Con este diagnóstico es seguro que el central se va a perder los cuatro partidos que le restan al equipo de Valverde para cerrar el año, el de Liga de Campeones ante el PSG, los dos de Liga, con el Celta y el Espanyol, y la eliminatoria de Copa frente al Ourense CF.
El Athletic busca vida en San Mamés ante el vigente campeón de Europa, el poderoso PSG
Con cuatro puntos en cinco jornadas y a dos de la vigésimo cuarta plaza que da billete para esa especie de dieciseisavos de final, el equipo de Ernesto Valverde no tira la toalla y quiere mantenerse con vida de cara a las dos últimas jornadas de la fase de liga.
Valverde: ''Está claro que los favoritos son ellos, pero el partido hay que jugarlo''
El técnico rojiblanco ha admitido que para el Athletic "es un partido decisivo" de cara a sus opciones de pasar a la siguiente fase de la Champions. Por otro lado, Yuri Berchiche cree que el equipo francés tiene "una de las mejores, sino la mejor plantilla del mundo".
Aymeric Laporte sufre una lesión muscular, y apunta a ser baja en varios partidos
El defensa del Athletic tuvo que abandonar el partido del equipo vasco ante el Atlético Madrid, el sábado. Con Aitor Paredes sancionado, Ernesto Valverde cuenta con un único central específico para el partido de Liga de Campeones del miércoles, ante el París Saint-Germain.
El Athletic da continuidad a su buena racha derrotando al Levante
El Athletic ha ganado por 1-0 al colista Levante en el partido de la 13ª jornada de la Liga F Moeve disputado en Lezama. Daniela Agote ha marcado el único gol del partido, dándole los tres puntos a su equipo.
El Athletic domina y vence al Atlético (1-0)
El equipo vasco ha dominado el juego en todo momento, y Berenguer ha marcado el gol de la victoria.
Valverde: "Tenemos ganas de resarcirnos"
Después de la derrota frente al Real Madrid en San Mamés 0-3, el Athletic quiere mostrar una recuperación rápida para afronta la cita de ante el Atlético de Madrid.