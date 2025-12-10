Resumen del partido Athletic-PSG (0-0) de la sexta jornada de la Liga de Campeones

Athletic y PSG han empatado sin goles en San Mamés en la sexta jornada de la Liga de Campeones en un partido en el que los de Valverde se han defendido como gatos panza arriba, Unai Simón ha frenado al campeón de Europa y ha permitido al equipo rojiblanco un meritorio punto que le mantiene vivo en la máxima competición continental.