Resumen del partido Athletic-PSG (0-0) de la sexta jornada de la Liga de Campeones

Bilbao, 10/12/2025.- El jugador del PSG, Warren Zaïre-Emerytero, disputa el balón ante el delantero del Athletic Club, Nico Williams, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan hoy miércoles Athletic Club y PSG en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla.
Euskaraz irakurri: Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldiko Athletic-PSG (0-0) partidaren laburpena

Athletic y PSG han empatado sin goles en San Mamés en la sexta jornada de la Liga de Campeones en un partido en el que los de Valverde se han defendido como gatos panza arriba, Unai Simón ha frenado al campeón de Europa y ha permitido al equipo rojiblanco un meritorio punto que le mantiene vivo en la máxima competición continental.

